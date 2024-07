Donald Trump anticipó acciones contra Hamas en caso de ser electo: "Van a pagar un precio muy alto"

Trump no solo asumió su victoria en el proceso electoral de noviembre, que lo enfrentará al presidente y candidato a la reelección Joe Biden, sino que anticipó acciones en caso de asumir debido a los ocho detenidos norteamericanos que todavía permanecen como rehenes en Gaza. Además, el republicano afirmó que el ataque de Hamas no hubiera ocurrido con él al frente de la presidencia de Estados Unidos.

"Irán estaba en quiebra. No tenía dinero. Ahora tiene 250.000 millones de dólares. Lo han ganado todo en los últimos dos años y medio", agregó, afirmando que la administración de Biden extendió sanciones menores a Teherán.

Elecciones en EEUU: Donald Trump aceptó la nominación republicana y prometió "una victoria increíble"

Donald Trump aceptó este jueves su nominación como candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, prometió conseguir una "victoria increíble" y gobernar para todos los ciudadanos, pues el triunfo no solo será para la mitad del país, aseguró. Con un tono conciliador, pidió "no demonizar" a quien piensa distinto. Además, relató a la audiencia el momento del atentado.

Trump luego del tiroteo El atentado le abrió a Donald Trump una puerta más grande hacia la presidencia y una oportunidad para los inversores que se atrevan y sepan cómo aprovecharlo

Durante su discurso ante la Convención Nacional Republicana de Milwaukee, el exgobernante, quien se salvó de un intento de asesinato el último sábado, dijo que supo que estaba "bajo ataque", pero que tenía a Dios de su lado.

"Me postulo para ser presidente de todo Estados Unidos, no de la mitad de Estados Unidos, porque no hay victoria en ganar para la mitad de Estados Unidos", dijo y agregó: "En cuatro meses tendremos una victoria increíble y daremos comienzo a los mejores cuatro años en la historia de nuestro país".

Donald Trump, nominado candidato a presidente y con fórmula completa: lo acompañará J.D. Vance

El lunes fue el primer paso del mandatario para la confirmación de esta noche dado que recibió la nominación de manera formal por parte de los delegados republicanos.

Como estaba previsto, más de la mitad de los aproximadamente 2.400 delegados eligieron al exgobernante republicano, en medio de gritos de júbilo, mientras la votación continuaba con los estados que faltaban dar a conocer sus resultados.