Donald Trump aseguró que "nadie sabe" quién gobierna Irán en medio de la guerra en Medio Oriente

El presidente de EEUU puso en duda quién controla actualmente el gobierno iraní, mientras el conflicto transita su octavo mes. Teherán rechazó sus declaraciones y aseguró que Washington conoce tanto a sus interlocutores como el funcionamiento del sistema de toma de decisiones del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a referirse a la situación política de Irán y afirmó que existe incertidumbre sobre quién dirige actualmente al país , en medio de una guerra que comenzó el 28 de febrero y ya se encuentra en su octavo mes .

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" Sus líderes ya no están, su segundo grupo de líderes tampoco , y el mayor problema que tengo es que nadie sabe quién demonios dirige el país", afirmó Trump el martes.

Sus declaraciones llegaron en un contexto marcado por los ataques estadounidenses e israelíes contra territorio iraní y por la respuesta de Teherán contra Israel y países del golfo Pérsico que albergan bases militares norteamericanas.

Desde Teherán respondieron a las afirmaciones sobre una supuesta falta de claridad en la conducción del país. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei , aseguró el domingo que Washington conoce perfectamente quiénes son sus interlocutores y cómo funciona el proceso de toma de decisiones de Irán.

"El problema es precisamente el contrario: radica en las posturas contradictorias y los mensajes dispares de los funcionarios estadounidenses", sostuvo Baghaei durante una conferencia de prensa.

La estructura de poder iraní sufrió cambios desde el comienzo de la guerra. El líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, murió durante el primer día del conflicto, el 28 de febrero.

Su hijo, Mojtaba Jamenei, lo sucedió en el cargo, aunque no volvió a aparecer públicamente desde que resultó herido en el mismo ataque en el que murió su padre.

Trump utilizó esta situación para plantear dudas sobre quién ejerce actualmente el liderazgo efectivo de Irán, mientras que las autoridades iraníes rechazaron esa interpretación y atribuyeron la incertidumbre a los mensajes contradictorios de Washington.

Ocho meses de guerra y miles de muertos

Irán respondió a la ofensiva estadounidense e israelí con ataques contra Israel y contra países del golfo Pérsico que albergan instalaciones militares de Estados Unidos.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, sumados a las operaciones israelíes en Líbano, provocaron miles de muertos y obligaron a millones de personas a desplazarse desde el comienzo de las hostilidades.

El conflicto también tuvo consecuencias económicas, especialmente sobre los precios internacionales de los combustibles, que aumentaron a raíz de la guerra.

Ese escenario comenzó a representar además un problema político interno para Trump. El encarecimiento de la gasolina y el diésel profundizó las preocupaciones por el elevado costo de vida en Estados Unidos, mientras el índice de aprobación del mandatario se mantuvo en mínimos históricos.

El impacto de la guerra en las elecciones de EEUU

La evolución del conflicto adquirió especial importancia para el Partido Republicano ante las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para noviembre, en las que estará en juego el control del Congreso de Estados Unidos.

El aumento de los combustibles y su impacto sobre los gastos cotidianos aparecen como uno de los riesgos electorales para el oficialismo en la recta final hacia los comicios.

Al mismo tiempo, Trump modificó en diferentes momentos los plazos y objetivos planteados para la guerra, mientras el conflicto continúa sin una resolución después de ocho meses.

En ese contexto, el presidente estadounidense volvió a colocar el foco sobre la conducción política de Irán y aseguró que la ausencia de un liderazgo claramente identificable constituye uno de los principales problemas para Washington en esta etapa del enfrentamiento.