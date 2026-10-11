Donald Trump aseguró que Rusia y Ucrania acordaron un "alto el fuego energético" + Agregar ámbito en









Moscú y Kiev aún no se pronunciaron sobre el pacto. La declaración se produjo después de que el mandatario estadounidense cuestionara las operaciones ucranianas contra refinerías rusas y reclamara la salida de Volodimir Zelensky, quien defendió el derecho de sus compatriotas a elegir al presidente.

Guerra en Ucrania: Donald Trump anunció una tregua energética entre Moscú y Kiev.

Donald Trump afirmó este domingo que Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo para detener los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas. El mandatario estadounidense comunicó la decisión a través de su red social Truth Social, aunque no precisó cuánto durará la tregua ni cuáles serán las condiciones para aplicarla.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“A partir de ahora, hay un CESE AL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!”, escribió Trump en la plataforma.

El comunicado de Donald Trump a través de su red social Truth Social. Hasta el momento, los gobiernos de Rusia y Ucrania no habían respondido públicamente a la declaración. El mensaje del presidente estadounidense se conoció en medio de sus críticas a las operaciones militares de Kiev contra refinerías rusas y de sus cuestionamientos al liderazgo de Volodimir Zelensky.

Zelensky respondió a Trump y pidió 60 días de tregua para convocar a elecciones en Ucrania El sábado, Trump había sostenido que “es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”. Frente a esa postura, Zelensky defendió el derecho de los ciudadanos de su país a decidir quién debe gobernarlos.

“Con todo respeto al presidente Trump, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente”, declaró el mandatario ucraniano durante una entrevista con el canal estadounidense ABC.

Zelensky también señaló que le transmitió al equipo de Trump que, si Washington pretende que Ucrania convoque a elecciones, debe dialogar con el presidente ruso, Vladimir Putin. El país no celebra comicios presidenciales desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. “Díganle a Putin que nos conceda dos meses, 60 días de alto el fuego total, 60 días, y organizaremos elecciones”, planteó Zelensky. Además, aseguró que su gobierno respetará el resultado de la votación: “Por supuesto, estaremos dispuestos a aceptar cualquier decisión de nuestro pueblo”. Las declaraciones de Trump se produjeron después de que el viernes anunciara un acuerdo con Moscú relacionado con la compra de grandes cantidades de diésel ruso y una flexibilización de las sanciones estadounidenses contra Rusia. Al día siguiente, el mandatario cuestionó los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras rusas y volvió a poner en duda la continuidad de Zelensky al frente del gobierno.