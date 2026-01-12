Horror y masacre en las protestas en Irán: el video estremecedor que mostró cadáveres amontonados frente a una morgue + Seguir en









Las imágenes, verificadas en el sur de Teherán, refuerzan denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre un apagón informativo y cientos de posibles víctimas.

Familiares recorren la morgue intentando identificar a personas desaparecidas en medio del apagón informativo impuesto por el gobierno iraní.

Un video verificado por la prensa internacional mostró este domingo decenas de cuerpos amontonados en una morgue del sur de Teherán, en un contexto de fuerte represión estatal. Las imágenes se difundieron pese al bloqueo informativo e intensificaron las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre la magnitud de la violencia ejercida contra las protestas en Irán.

El material fue geolocalizado en la morgue de Kahrizak, oficialmente llamada Centro de Diagnóstico Forense y Laboratorio de la Provincia de Teherán. Allí se observan cadáveres envueltos en bolsas negras, apilados tanto dentro como fuera del edificio, mientras personas que aparentan ser familiares recorren el lugar en busca de desaparecidos. El video comenzó a circular en medio de un severo apagón de internet impuesto por las autoridades iraníes.

irán cuerpos morgue Organizaciones de derechos humanos afirman que las imágenes evidencian el uso de violencia letal contra manifestantes. X: @Ebne_noah Diversas organizaciones de derechos humanos reaccionaron de inmediato ante la difusión del video. Iran Human Rights (IHR), ONG con sede en Noruega, sostuvo que las imágenes “muestran un gran número de personas asesinadas durante las protestas nacionales en Irán”. En la misma línea, la organización Hengaw aseguró haber verificado el material y describió la escena como un “crimen extendido y grave”, al señalar la presencia de “decenas de cuerpos ensangrentados” en la morgue de Kahrizak.

Los defensores de derechos humanos denunciaron que las fuerzas de seguridad utilizaron munición real para dispersar las manifestaciones. Advirtieron además que el apagón casi total de internet, que ya supera las 72 horas según el monitor Netblocks, dificulta el acceso a información independiente y podría estar ocultando un número mucho mayor de víctimas fatales.

Cifras en disputa y versión oficial de las protestas en Irán En los últimos días circularon otros videos que muestran cuerpos en hospitales de Teherán y bolsas mortuorias apiladas en centros médicos improvisados en la zona de Kahrizak. En algunas imágenes se observa a familias reunidas frente a pantallas donde se exhiben cadáveres con signos visibles de violencia.

protestas iran muertos Los familiares se acercan a una pantalla para ver si entre los archivos de la morgue aparece la imagen de su familiar desaparecido. X: @realidad_int La televisión estatal iraní rechazó las acusaciones y sostuvo que las personas en las bolsas mortuorias habrían sido asesinadas por manifestantes, afirmando que las autopsias indican heridas de arma blanca y no de bala. Sin embargo, Iran Human Rights confirmó al menos 192 muertes y advirtió que la cifra real podría ascender a varios cientos o incluso más. “Informes no verificados indican que al menos varios cientos, y según algunas fuentes más de 2000 personas, podrían haber sido asesinadas”, señaló la ONG, que calificó la situación como una “matanza masiva”. Las protestas comenzaron por el descontento ante el aumento del costo de vida, pero rápidamente derivaron en un cuestionamiento más amplio al sistema teocrático instaurado tras la Revolución Islámica de 1979. El estallido social representa uno de los mayores desafíos al liderazgo del ayatolá Alí Khamenei, de 86 años, en un contexto regional ya tensionado tras la reciente guerra de 12 días entre Israel e Irán, con respaldo de Estados Unidos

Temas Irán