Donald Trump promete una respuesta militar a la represión en Irán, que asegura "estar lista para la guerra"

El régimen del ayatolá Jameneí asesinó a al menos 200 personas, según reportes de ONGs. La Casa Blanca define este lunes su acción.

El presidente de EEUU , Donald Trump , confirmó que “está evaluando acciones militares muy concretas” para Irán , mientras el régimen del ayatolá Alí Jameneí continúa con la feroz represión de las protestas , iniciadas por la devaluación del rial y la inflación y que luego tomaron un cariz anti-gobierno.

Trump se reunirá este lunes en la Casa Blanca con el secretario de Estado, Marco Rubio ; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth ; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine , para determinar los pasos a seguir en Irán, aun cuando varios países de Europa pidieron mesura en la reacción.

"Estamos evaluando esto muy seriamente. El ejército lo está examinando y estamos evaluando algunas opciones muy concretas. Tomaremos una decisión ", afirmó el presidente estadounidense a los periodistas a bordo del Air Force One.

Irán listo para la guerra

“Irán está preparado para una guerra y también listo para negociar”, dijo este lunes el canciller iraní, Abás Araqchi, después que EEUU reiterara sus amenazas de intervenir militarmente si la represión del movimiento de protesta, que habría dejado al menos 500 muertos, no cesa.

"Información no verificada indica que al menos varios cientos, o incluso más de 2.000 personas según algunas fuentes, han sido asesinadas", subrayó la ONG Irán Human Rights (IHR), con sede en Noruega, que dio cuenta también de más de 2.600 detenciones.

Frente a las grandes concentraciones de los últimos días en Teherán y otras ciudades, el régimen de Jameneí convocó contramanifestaciones este lunes en apoyo a la República Islámica, confrontada a uno de sus mayores desafíos sociales desde su proclamación, en 1979.

En un vídeo autenticado por AFP, se ven decenas de cuerpos envueltos en bolsas negras frente a una morgue en la capital, mientras varias personas parecen buscar a sus familiares desaparecidos.

Las protestas, al principio, eran en contra del aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución.

Las autoridades dicen entender los reclamos económicos de los manifestantes, pero critican a los "alborotadores" que, según ellos, están siendo utilizados por el extranjero, liderados por Estados Unidos e Israel.

Esas manifestaciones ocurren en un país debilitado por la guerra de 12 días con Israel de junio de 2025, por los golpes asestados a varios de sus aliados regionales y por las sanciones relacionadas con su programa nuclear.