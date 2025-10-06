Donald Trump presiona con miles de despidos para revertir el shutdown en EEUU

La Casa Blanca optó por un estilo confrontativo contra los demócratas en el Senado. El cierre del gobierno cumple seis días.

El presidente de EEUU, Donald Trump , amenazó con despidos masivos este lunes en un intento desesperado para que demócratas y republicanos pongan fin al cierre de gobierno federal, que ya entró en su sexto día.

El Senado , liderado por los republicanos, tenía previsto votar de nuevo medidas contrapuestas para financiar las agencias federales, incluido un proyecto de ley provisional republicano aprobado por la Cámara de Representantes que financiaría las operaciones hasta el 21 de noviembre y una alternativa demócrata. No se esperaba que ninguna de las dos obtuviera los 60 votos necesarios, informó Reuters.

Trump, consultado el domingo por la noche cuándo empezaría el Gobierno a despedir a trabajadores federales, respondió categórico: "Ya está ocurriendo". Culpó a los demócratas el estancamiento, pero no dio más detalles sobre los planes de despido. La Casa Blanca ha dicho que podría despedir a miles si persiste el cierre.

El director de Presupuesto, Russell Vought , ya ha congelado al menos u$s28.000 millones en fondos de infraestructuras para Nueva York , California e Illinois , todos ellos con una considerable población demócrata y críticos con el presidente.

Pero los líderes demócratas no mostraron señales de arrodillarse ante las tácticas de la Casa Blanca, que han causado malestar entre algunos republicanos centristas que temen que el enfoque pueda hacer que el shutdown sea más difícil de superar.

El cierre parcial, el 15º desde 1981, empató el lunes con el cuarto más largo en la historia de Estados Unidos igualando seis días de cierre de 1995 que comenzó después de que el entonces presidente Bill Clinton vetara un proyecto de ley de gastos republicano. El shutdown más largo duró 35 días en 2018-2019, durante el primer mandato de Trump.

Los demócratas del Senado, que exigen una extensión permanente de los subsidios federales para ayudar a las personas a pagar el seguro médico, han votado en contra del proyecto de ley de financiamiento aprobado por la Cámara de Representantes, conocido como resolución continua o CR, cuatro veces.

Con una mayoría de 53 a 47 escaños y un republicano que se opone a la CR, los líderes republicanos necesitan al menos ocho demócratas para apoyar su legislación de financiación, pero hasta ahora solo dos demócratas y un independiente que forma parte de su coalición han cambiado de bando.