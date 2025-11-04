EEUU analiza cerrar su espacio aéreo por temor a problemas de seguridad ante el shutdown del gobierno

Fue confirmaron por su secretario de Transporte Sean Duffy. La Administración Federal de Aviación del país debió a ralentizar el tráfico aéreo en muchos aeropuertos debido a la creciente escasez de personal.

El secretario de Transporte de EEUU , Sean Duffy , afirmó que cerraría el espacio aéreo del país. La decisión se tomaría si las autoridades determinaran que los viajes aéreos son peligrosos debido al cierre gubernamental, que se prolonga por segundo mes consecutivo.

"Si pensáramos que no es seguro, cerraríamos todo el espacio aéreo", aseguró Duffy en una entrevista para la CNBC este lunes, citó Bloomberg. No obstante, en su intervención aclaró que EEUU aún no llegó a ese punto, pero que el cierre añade más riesgo al sistema de aviación.

Por esta situación, la Administración Federal de Aviación (FAA) del país se vio obligada a ralentizar el tráfico aéreo en muchos aeropuertos debido a la creciente escasez de personal de control desde que comenzó el cierre del gobierno el 1 de octubre.

En una reciente publicación en X (ex Twitter), la entidad denunció que cerca de 13.000 controladores aéreos llevan semanas trabajando sin cobrar, criticando que se encuentran sometidos a "un estrés y un cansancio enormes" en el último mes.

El 31 de octubre ampliaron que el último fin de semana del mes "el aumento de llamadas de emergencia está sobrecargando la plantilla de varias instalaciones, lo que genera repercusiones generalizadas en todo el Sistema Nacional del Espacio Aéreo (NAS)".

As we head into this weekend, a surge in callouts is straining staffing levels at multiple… — The FAA (@FAANews) November 1, 2025

En esa línea, detallaron que la mitad de nuestras 30 instalaciones principales sufren "escasez de personal y casi el 80% de los controladores aéreos están ausentes en las instalaciones del área de Nueva York".

"El cierre debe terminar para que estos controladores reciban el salario que se ganaron y los viajeros puedan evitar más interrupciones y retrasos (...) En caso de escasez de personal, la FAA reducirá el flujo de tráfico aéreo para garantizar la seguridad. Esto podría ocasionar retrasos o cancelaciones", subrayaron.

EEUU evalúa desplegar tropas en México para atacar a los cárteles del narcotráfico

El gobierno de Donald Trump evalúa un plan militar encubierto en México para atacar directamente a los cárteles del narcotráfico, según reveló NBC News. La iniciativa contempla el despliegue de tropas de operaciones especiales y agentes de la CIA, bajo la normativa del Título 50, lo que permitiría realizar acciones secretas y ofensivas en suelo mexicano sin coordinación pública con el gobierno local.

El reporte, basado en fuentes activas y exfuncionarios de alto rango del gobierno estadounidense, advierte que se trataría de una ruptura histórica con la política de cooperación tradicional entre Washington y México. El operativo, aún en fase de diseño, apunta a neutralizar líderes criminales y destruir laboratorios de drogas mediante ataques con drones y operaciones de campo ejecutadas por el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas (JSOC).