EEUU retira sus últimas tropas de Irak tras más de dos décadas y crece la preocupación por Irán

Washington completará la salida de sus últimas bases este miércoles. Expertos advierten por el avance de Teherán y una posible reactivación de Estado Islámico.

EEUU completa su retirada de las últimas bases que mantiene en Irak.

Estados Unidos retirará este miércoles sus fuerzas de las últimas bases que mantiene en Irak y pondrá fin a más de dos décadas de presencia militar en el país, en medio de advertencias sobre el espacio que podría ganar Irán y el riesgo de que Estado Islámico aproveche el nuevo escenario para reorganizarse.

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La retirada había sido acordada en 2024 durante la presidencia de Joe Biden y será completada por la administración de Donald Trump, en momentos en que Washington mantiene una guerra con Teherán. La salida es celebrada por Irán y los grupos armados aliados que mantienen una fuerte influencia dentro de Irak.

El analista de seguridad iraquí Jasim al-Bahadli consideró que Irán podría obtener una ventaja estratégica porque desaparece una presencia militar que durante años funcionó como contrapeso a la influencia de Teherán. Además, anticipó que las milicias proiraníes buscarán transformar la retirada en mayor peso sobre las decisiones políticas y de seguridad del país.

La decisión fue presentada como una victoria por sectores alineados con Teherán. Abu Mojtaba al-Yasiri, comandante de la Resistencia Islámica en Irak, calificó la retirada como “una victoria histórica para los grupos de resistencia islámica iraquí y los honorables iraquíes, y una aplastante derrota para el proyecto estadounidense” .

“ El 30 de septiembre celebraremos el paso de una página negra en la historia de Irak y el fracaso de la ocupación para imponer su voluntad a nuestro país ”, afirmó al-Yasiri. Además, sostuvo que la soberanía iraquí no puede garantizarse mediante fuerzas extranjeras, sino a través de la resistencia y la voluntad de su población.

Cerca de 4.500 militares estadounidenses murieron durante el conflicto en Irak. Foto: gentileza El Tiempo

Desde Irán también respaldaron el proceso. El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento, Amir Hayat Moqaddam, aseguró que “una seguridad duradera prevalecerá en Irak” cuando las fuerzas estadounidenses abandonen el país y la región.

El temor a un nuevo vacío de seguridad

Aunque la salida estadounidense cuenta con un amplio respaldo entre los iraquíes, algunos dirigentes y especialistas advierten que el país todavía podría no estar preparado para asumir completamente las responsabilidades de seguridad.

“Creemos que Irak aún no está completamente preparado para asumir el expediente de seguridad en este momento”, afirmó Abdulrahman al-Zobaie, líder tribal sunita de Faluya. A su vez, advirtió sobre el temor a que la retirada de la coalición genere un vacío.

Otra de las principales preocupaciones es una eventual reorganización de Estado Islámico. Aunque el grupo perdió hace casi una década el territorio de su autoproclamado califato, todavía mantiene una red de células durmientes en distintas zonas.

El comandante kurdo Sirwan Barzani advirtió que la pérdida de inteligencia, apoyo logístico y drones estadounidenses podría facilitar su reagrupamiento. Fuerzas de seguridad iraquíes detectaron además una presunta célula que preparaba ataques suicidas para coincidir con la retirada internacional.

Más de dos décadas de presencia militar

Estados Unidos invadió Irak en 2003 para derrocar a Saddam Hussein y posteriormente ocupó el país, respaldó la instalación de un gobierno liderado por chiitas y combatió durante años una insurgencia. Las tropas se retiraron a fines de 2011, pero regresaron menos de tres años después para ayudar a las fuerzas iraquíes a combatir a Estado Islámico.

Durante más de dos décadas de conflicto, alrededor de 4.500 estadounidenses murieron en Irak. Este año, además, siete de los 18 militares estadounidenses muertos durante la guerra con Irán se encontraban en territorio iraquí.

La retirada modifica ahora un equilibrio particularmente delicado: Irak mantuvo durante los últimos años estrechas relaciones políticas y militares tanto con Washington como con Teherán. Con la salida estadounidense, el país enfrenta el desafío de evitar que el vacío sea ocupado por grupos alineados con Irán o aprovechado por Estado Islámico.