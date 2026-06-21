El alocado festejo de la reina Máxima Zorreguieta junto a los jugadores de Curazao en el vestuario tras el histórico empate en el Mundial 2026

La monarca nacida en Argentina presenció el partido en Kansas acompañada por el rey Guillermo y la princesa Ariane para brindar su apoyo a la selección caribeña.

La selección de Curazao sigue haciendo historia en su debut absoluto en una Copa del Mundo . Tras rescatar un valioso 0-0 frente a Ecuador en Kansas City, el conjunto caribeño mantiene vivo el sueño de avanzar a la siguiente fase. La hazaña desató un fuerte festejo en el vestuario , que contó con unos invitados de honor muy especiales: los reyes Guillermo y Máxima de los Países Bajos . Lejos del protocolo, la reina de origen argentino se robó todas las miradas al sumarse al eufórico baile de los futbolistas para celebrar el histórico punto.

Tras el silbatazo final, el plantel comandado por el neerlandés Dick Advocaat trasladó la euforia al vestuario del Arrowhead Stadium , donde recibieron una visita inesperada. Los reyes de los Países Bajos ingresaron para felicitarlos personalmente por la hazaña en el campo de juego. “Celebración Real con el Rey y la Reina” , publicó con orgullo la Federación de Fútbol de Curazao ( FKK ) en sus redes sociales junto a un video que no tardó en volverse viral.

La reina Máxima, junto al rey Guillermo de los Países Bajos, celebró con el plantel de Curazao el histórico empate conseguido frente a Ecuador en el Mundial.

La maratón mundialista de los reyes de Países Bajos de Houston a Kansas City

En las imágenes se ve a Máxima vistiendo la camiseta azul del seleccionado, con su nombre estampado en la espalda, mientras entra detrás de su esposo Guillermo, saluda al cuerpo técnico y se suma a la alegría del plantel con un divertido baile que desató una ola de elogios en internet.

Esta sorpresiva aparición coronó una auténtica maratón mundialista para la familia real. Horas antes, acompañados por su hija, la princesa Ariane, los monarcas habían estado en Houston presenciando la contundente goleada por 5-1 de la selección naranja ante Suecia por el Grupo F. Inmediatamente después, volaron hacia Kansas City para no perderse el histórico partido de Curazao.

De esta forma, la presencia de los monarcas en los palcos del estadio de Houston fue leída no solo como un fuerte respaldo institucional, sino también como una manera de estrechar lazos con la marea de hinchas vestidos de naranja que colmaba las tribunas. Tras haber seguido el debut del seleccionado europeo por televisión, esta vez la pareja real optó por alentar en persona al conjunto dirigido por Ronald Koeman en su segundo compromiso del torneo.