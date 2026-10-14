El Reino Unido evocó la "liberación" de Malvinas y confirmó actos por el 45° aniversario de la guerra + Agregar ámbito en









Londres confirmó que organizará homenajes en las Malvinas por el aniversario del conflicto de 1982. El mensaje oficial destacó a los soldados británicos muertos en combate y anticipó que para algunos veteranos podría ser uno de sus últimos grandes aniversarios.

El gobierno británico confirmó que habrá conmemoraciones en las Islas Malvinas en 2027. El anuncio reivindica la actuación de sus fuerzas en la guerra de 1982 y pone el foco en los veteranos que participaron del conflicto.

El Reino Unido confirmó que realizará actos conmemorativos en las Islas Malvinas en 2027, cuando se cumplirán 45 años de la guerra de 1982. El anuncio fue difundido a través de un mensaje oficial en las redes sociales, en el que Londres anticipó homenajes a los veteranos británicos que participaron del conflicto y a quienes murieron durante los combates.

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El mensaje tuvo lugar mientras el embajador del Reino Unido en Chile, David Concar, visitó Punta Arenas, en la región de Magallanes, en medio de las tensiones con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas y el proyecto para reactivar una ruta marítima comercial entre el sur chileno y el archipiélago.

Durante su estadía, el diplomático destacó los vínculos históricos entre ambos países y mantuvo actividades centradas en la cooperación científica antártica, la conservación marina y la protección de ecosistemas. La visita coincide con los planes de la empresa chilena Easter Island Naviera de operar el buque de carga Danstar para abastecer a las islas, una iniciativa que generó cuestionamientos en Argentina. En paralelo, el Gobierno argentino recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, mientras Londres defiende las actividades autorizadas en el archipiélago.

Malvinas: el Reino Unido reivindicó la guerra y anunció homenajes para 2027 “El próximo año marcará 45 años desde que las fuerzas británicas liberaron las Islas Malvinas”, señaló la publicación. El mensaje también hizo referencia a la edad de los excombatientes y advirtió que, para algunos de ellos, el aniversario podría ser uno de los últimos grandes homenajes en los que puedan participar.

El comunicado indicó que las conmemoraciones se llevarán a cabo en las islas y tendrán como objetivo recordar a los soldados británicos fallecidos. Londres afirmó que se honrará a quienes, según su interpretación del conflicto, “pagaron el precio definitivo por la libertad de los isleños de las Malvinas”. La elección de esas expresiones vuelve a reflejar la posición británica sobre la guerra y el estatus del territorio.

Next year will mark 45 years since British forces liberated the Falkland Islands. For some of those veterans who fought in that conflict, this may be one of the last major anniversaries they see.



We have confirmed that commemorations will take place on the islands to mark the… pic.twitter.com/g1RGadpjUu — Ministry of Defence (@DefenceHQ) October 14, 2026 El anuncio se produce en la antesala de un nuevo aniversario de la guerra, que comenzó el 2 de abril de 1982 y terminó el 14 de junio de ese año con la rendición argentina. Para la Argentina, las Malvinas forman parte de su territorio nacional y el reclamo de soberanía sobre las islas constituye una política de Estado. La conmemoración británica prevista para 2027 se inscribe así en una disputa que continúa abierta en el plano diplomático, más de cuatro décadas después del conflicto.