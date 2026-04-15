Elecciones en Perú: continúa el recuento de votos y un candidato de izquierda surge como el posible competidor de Keiko Fujimori

Con el 90% de los votos escrudiñados, la candidata de derecha se afianza como la primera opción de cara al ballotage. La segunda vuelta será llevada a cabo el domingo 7 de junio del corriente año.

Perú avanza con el recuento de votos, a la espera de definir a los dos candidatos que se enfrenten en el ballotage presidencial, a realizarse el domingo 7 de junio. La líder de derecha, Keiko Fujimori , se afianza como la primera competidora de la contienda mientras que el legislador de izquierda Roberto Sánchez Palomino obtiene una leve ventaja para establecerse como el contendiente de la hija del expresidente.

Un ballotage entre dos candidatos de fuerzas diametralmente opuestas , profundiza el escenario de división y crisis política en Perú. Con el 91% de los votos escrutados - y una alta dispersión de las opciones - el final de los comicios permanece abierto.

El recuento - hasta el momento - arroja un panorama incierto: Fujimori obtuvo el 17%, mientras que Sánchez Palomino obtuvo el 12%. Detrás aparecen Rafael López Aliaga Cazorla (11,8%), Jorge Nieto Montesinos (11%), Ricardo Belmont Cassinelli (10,1%) y Carlos Álvarez Loayza (7,8%).

Cabe destacar que, para evitar la segunda vuelta, los candidatos debían superar el umbral del 50%, algo que finalmente no ocurrió.

A medida que avanza el escrutinio y se profundiza la distancia política entre los candidatos , las denuncias y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral comienzan a multiplicarse . En ese contexto, Rafael López Aliaga reclamó el martes “declarar todo este proceso nulo”, mientras que George Forsyth Sánchez expresó en conferencia de prensa sus dudas sobre la integridad de la votación , aunque ninguno presentó evidencias concretas que respaldaran sus planteos.

Las tensiones se dan además en un escenario atravesado por dificultades logísticas. Problemas en la distribución del material electoral obligaron a las autoridades a extender la jornada de votación del domingo por un día adicional, una decisión sin precedentes en el país que alcanzó a más de 50.000 electores, en su mayoría residentes de Lima.

Perú se prepara para el ballotage

Sin un ganador claro entre los 35 candidatos en competencia, Perú se encamina a una segunda vuelta prevista para el 7 de junio. Con el recuento aún en curso, la atención se concentra en la definición de los dos postulantes que disputarán la presidencia en el balotaje.

El proceso vuelve a exhibir demoras en el escrutinio, una característica que ya se había registrado en las elecciones de 2021, cuando el resultado final se conoció recién después de cinco días de conteo.

A las dificultades en el procesamiento de votos se sumaron inconvenientes logísticos. La falta de boletas en distintos centros de votación de la capital obligó al Tribunal Electoral a extender la jornada hasta el lunes para más de 52.000 electores. En paralelo, el operativo en el exterior incluyó votaciones en ciudades como Orlando y Paterson, en Estados Unidos.

En este escenario, Keiko Fujimori vuelve a posicionarse como una de las principales figuras en carrera. Se trata de su cuarto intento por alcanzar la presidencia, con una campaña centrada en el combate a la inseguridad, que incluye el uso de las Fuerzas Armadas y la construcción de nuevas cárceles.

La elección se desarrolla en un contexto de marcada fragilidad institucional. En la última década, el país atravesó ocho cambios de presidente y tres renovaciones del Congreso. En ese marco, la demanda por mayor seguridad se consolidó como uno de los ejes centrales del voto, en línea con la preocupación creciente por el avance del delito.