España regularizará a medio millón de inmigrantes de forma extraordinaria

Entre los detalles, los extranjeros deberán demostrar su residencia contando desde antes de diciembre de 2025. El fin es "garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente".

El fin es "garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente". Foto: AP

El gobierno de España anunció hoy que regularizará a cerca de medio millón de inmigrantes. La medida consta de una regularización "extraordinaria" para personas extranjeras que ya se encuentran viviendo en el país, con el fin de "garantizar derechos y dar seguridad jurídica".

Mediante la medida, el gobierno de Pedro Sánchez aprobará en el Consejo de Ministros el inicio de la tramitación de un Real Decreto que supondrá la regularización extraordinaria para extranjeros residentes en el país.





El objetivo es el de "garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente". El Real Decreto es fruto de un acuerdo con el partido Podemos y de una "suma de voluntades que ponen en el centro a las personas", sostuvieron fuentes del Ejecutivo español.

España decretó una "regularización extraordinaria" para medio millón de inmigrantes Desde la gestión de Sánchez agregaron que esta medida "retoma el mandato" de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas y cuya toma en consideración fue apoyada por una amplia mayoría parlamentaria (310 votos a favor y 33 en contra, todos los grupos menos Vox), desbloqueando una respuesta que llevaba meses paralizada.

Entre los detalles de la aplicación de la medida, se detalla que los extranjeros residentes podrán beneficiarse hasta el próximo 30 de junio. En ese sentido, la diputada de Podemos Irene Montero indicó "que tendrán papeles todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre del año 2025" y que demuestren "al menos cinco meses de residencia", citó el medio RTVE.

