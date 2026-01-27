Cómo es el plan de España para regularizar inmigrantes: los detalles y qué pasará con los argentinos + Seguir en









Se trata de una regularización extraordinaria impulsada por Pedro Sánchez que buscará otorgar seguridad jurídica y garantizar derechos a quienes ya forman parte de la realidad social del país

El Consejo de Ministros de España está a punto de iniciar la tramitación de un decreto que beneficiará a más de medio millón de extranjeros que llegaron antes del 31 de diciembre pasado y que demuestren al menos cinco meses de residencia en el país.

Se trata de una regularización extraordinaria impulsada por Pedro Sánchez que buscará otorgar seguridad jurídica y garantizar derechos a quienes ya forman parte de la realidad social de la región española.

En este sentido, al tramitarse como un decreto, el gobierno español no requiere de su convalidación parlamentaria y puede esquivar así la falta de apoyos que los socios del ejecutivo encontraron en materia migratoria.

Los requisitos del plan de regularización de inmigrantes El plan, que surgió a partir del acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) y el partido Podemos, alcanzará a todas aquellas personas que hayan ingresado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia efectiva en el territorio.

Así, para poder acreditar el tiempo de permanencia, los solicitantes podrán utilizar distintos medios:

Empadronamiento municipal.

Informes médicos.

Contratos de suministros (como el de energía eléctrica).

Certificados de envío de dinero, una opción clave para quienes tienen dificultades para acceder al padrón oficial. De esta manera, la admisión dará una autorización de residencia y trabajo por un año, además de que suspenderá automáticamente los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona. Al término de ese año podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería. Como será la situación de los argentinos en España Según datos del centro de análisis Funcas, actualmente residen en España unas 840.000 personas de forma irregular. De ese total, el 91% proviene de América Latina, con ciudadanos de Colombia, Perú y Honduras a la cabeza. En este contexto, aunque los argentinos en situación irregular representan una minoría en comparación con otras nacionalidades latinoamericanas, se estima que en la actualidad hay unos 415.000 argentinos residen en España de forma legal, de los cuales el 44% cuenta con doble nacionalidad. Ahora, aquellos que no tengan sus documentos al día podrán aprovechar a este nuevo beneficio si cumplen con los plazos de residencia estipulados.

