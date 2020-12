Europa lanza un ambicioso plan de vacunación comunitaria mientras se disparan los contagios por covid-19

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) tiene previsto reunirse el 21 para evaluar la vacuna de los laboratorios Pfizer-BioNTech. Acto seguido, la CE dará su visto bueno para iniciar la campaña.

Horas más tarde, la EMA sumó que decidió adelantar del 12 al 6 de enero su decisión sobre una autorización de la vacuna de la farmacéutica estadounidense Moderna, que cuenta con el 94,1% de eficacia,

La CE firmó contratos con siete proveedores de posibles vacunas, para garantizar que todos los ciudadanos adultos de la UE finalmente puedan ser inmunizados.

Los Estados miembros decidirán quién tiene prioridad, pero los ancianos y los trabajadores de la salud que tratan a pacientes con covid-19 estarán al frente.

La vacuna desarrollada por el gigante estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech demostró tener una eficacia del 95% en ensayos mundiales en los que se inyectan dos dosis con tres semanas de diferencia.

En Europa, esa vacuna se produce en una instalación de Pfizer en Bélgica y se envía en camiones y aviones. Debe ser almacenada a -70 grados Celsius (-94 grados Fahrenheit) para mantenerla viable, pero se puede transportar por períodos cortos a 2-8 grados Celsius

En Europa hay casi medio millón de muertos y más de 22,7 millones de casos de covid-19 y en la última semana, se han contabilizado cerca de 1,7 millones de nuevos cotntagios y 34.500 fallecidos por coronavirus.

Alemania, que sufre una segunda ola de la pandemia mucho más grave e incontrolada que la primera, registró en las últimas 24 horas 952 fallecidos, una cifra récord, y más de 27.000 nuevas infecciones.

Por eso, desde el miércoles y en principio hasta el 10 de enero, los alemanes deberán respetar un confinamiento parcial, que incluye el cierre de escuelas, de comercios no esenciales y una restricción de los viajes y contactos sociales.

La consigna es “nos quedamos en casa”, en palabras de la canciller Angela Merkel y las autoridades regionales. “La curva (de infecciones) es muy mala”, advirtió la canciller.

En Francia, donde los bares, restoranes, cines, museos y otros lugares de ocio están cerrados desde finales de octubre, se aplica desde el martes un toque de queda entre las 20.00 y las 06.00, con la única excepción de la noche del 24 de diciembre.

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el miércoles de “preocupante” el aumento de los contagios, que superaron los 10.000 el martes.

“Si hay que endurecer el plan de Navidad, no tengan dudas de que ese gobierno propondrá a los gobiernos autonómicos endurecer el plan de Navidad, porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la guardia”, dijo.

España, uno de los países europeos más golpeados por la pandemia, registra hasta ahora más de 48.000 fallecidos por coronavirus y 1,7 millones de casos, según las cifras oficiales.