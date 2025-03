Groenlandia: un partido independentista ganó las elecciones en medio de las amenazas de Donald Trump de tomar control de la isla

donald-trump-white-house-march-3-2025-scaled.webp Contrario a los deseos de Trump de controlar la isla, el partido ganador desea la independencia de Groenlandia.

A sus 33 años, Nielsen parecía sorprendido por el avance de su partido: algunas imágenes del triunfo electoral lo mostraron sonriente y aplaudiendo durante la celebración. Según informó la Corporación Danesa de Radiodifusión (DR), el dirigente aseguró que su formación buscará negociar el futuro rumbo de Groenlandia.

“No esperábamos que las elecciones tuvieran este resultado”, declaró a KNR TV. “Estamos muy contentos”. Además, subrayó la importancia de la unidad en la isla “en un momento de gran interés desde el exterior”, según reportó KNR TV.

"No estamos en venta": el duro mensaje de Groenlandia a Donald Trump

El hasta hace una semana primer ministro de Groenlandia, Múte Egede, lanzó una serie de mensajes contundentes contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre ellos, apuntó: "No estamos a la venta".

"Groenlandia es nuestra. No queremos ser estadounidenses, tampoco daneses, somos groenlandeses. Los estadounidenses y su líder deben entenderlo. No estamos en venta y no pueden adquirirnos sin más, porque nuestro futuro lo decidimos nosotros", escribió el jefe de Gobierno groenlandés en su cuenta en la red social Facebook.