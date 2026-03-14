Hamas pidió al régimen de Irán que detenga los bombardeos contra los países del Golfo + Seguir en









El grupo terrorista apoya que Irán se defienda de EEUU e Israel. No obstante, hizo un llamamiento "a todos los Estados y organizaciones internacionales" para frenar la guerra y a "priorizar el diálogo y la diplomacia”.

En ese sentido, Hamas exhortó "a los hermanos en Irán a evitar atacar a los países vecinos".

El grupo terrorista palestino Hamas lanzó este sábado una petición a “sus hermanos de Irán” para que suspendan sus bombardeos contra los países del Golfo Pérsico, en medio de la escalada en Medio Oriente. Además, si bien reconoce el derecho de Teherán a defenderse de los ataques de EEUU e Israel, “el interés de la nación islámica y de la región reside en detener esta guerra”.

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En un comunicado publicado este sábado en sus medios digitales, Hamas “sigue con profunda preocupación” la evolución de un conflicto desencadenado por una “agresión estadounidense-sionista contra la República Islámica de Irán, que viola las normas del derecho internacional e internacional humanitario".

Ataque Irán El grupo hizo “un llamamiento a todos los Estados y organizaciones internacionales para que trabajen de inmediato" para frenar la guerra. AP Hamas le pidió a Irán que detenga los bombardeos contra los países del Golfo Por eso, el grupo “hace un llamamiento a todos los Estados y organizaciones internacionales para que trabajen de inmediato para detenerla” y “expresa su reconocimiento por los esfuerzos realizados por diversos países para prevenir el estallido de la guerra y priorizar el diálogo y la diplomacia”.

A la vez, exhortó "a los hermanos en Irán a evitar atacar a los países vecinos e insta a todos los Estados de la región a cooperar para detener esta agresión y preservar los lazos de hermandad entre ellos”, recoge su nota.

Además de bombardear a Israel, el régimen iraní estuvo atacando en estos primeros quince días de guerra a países como Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar o Irak, lugares donde EEUU tiene bases militares. El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, esta semana amenazó con seguir atacando esas bases a la par de mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

EEUU ofrece hasta u$s10 millones por información sobre el paradero del líder de Irán Mojtaba Jamenei El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta u$s10 millones por información que permita localizar al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, en el marco del programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado. La iniciativa busca obtener datos sobre figuras clave vinculadas al aparato de seguridad del régimen iraní. Según el comunicado oficial, el programa apunta a identificar a quienes “comandan y dirigen diversos elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI)”, organismo al que Washington acusa de planificar y ejecutar actos terroristas en distintos puntos del mundo. El ofrecimiento incluye la posibilidad de reubicación para las personas que aporten información relevante que ayude a identificar o ubicar a estos dirigentes.