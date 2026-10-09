Italia: robaron 30.000 botellas de vino valuadas en €5 millones + Agregar ámbito en









Sucedió en una de las más grandes bodegas italianas y sospechan que un grupo de siete hombres. La hipótesis que se maneja es que desactivaron las alarmas, inutilizaron las cámaras y utilizaron carretillas elevadoras de la empresa para cargar dos grandes camiones.

El director ejecutivo declaró que "un robo de esta magnitud y valor jamás se había producido en Italia" y añadió que confiaba en que las autoridades pudieran localizar el vino robado. Depositphotos

Unas 30.000 botellas de vino fueron robadas de una prestigiosa bodega en Italia, estimadas en un valor total de unos 5 millones de euros. Se trata de Marchesi Antinori, una de las cavas familiares más grandes del país, que sufrió el hurto en su almacén de la Toscana cuando se preparaba para enviar el producto al extranjero.

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El robo tuvo lugar el sábado y se cree que al menos siete hombres enmascarados desactivaron las alarmas, inutilizaron las cámaras y utilizaron carretillas elevadoras de la empresa para cargar dos grandes camiones con vinos de la línea Tignanello, Solaia y Guado al Tasso.

El director ejecutivo Renzo Cotarella declaró al Corriere della Sera que "un robo de esta magnitud y valor jamás se había producido en Italia" y añadió que confiaba en que las autoridades pudieran localizar el vino robado.

Italia: roban 30.000 botellas de vino valoradas en €5 millones "Dos camiones cargados de mercancía no pueden desaparecer sin dejar rastro. Las carreteras toscanas están llenas de cámaras; quizás con un poco de suerte podamos recuperar al menos algunas de las botellas que nos robaron", agregó Cotarella.

Además, citó el Financial Times, "estos vinos tienen una gran relación calidad-precio y no sé cómo pueden vender todo este vino en todo el mundo sin que nadie se dé cuenta".

Además, "estos vinos tienen una gran relación calidad-precio y no sé cómo pueden vender todo este vino en todo el mundo sin que nadie se dé cuenta". Depositphotos La empresa cree que la selección de botellas, que normalmente se venden entre 150 y 500 euros cada una, sugiere que los ladrones eran conocedores de vinos y tenían información privilegiada. El robo se descubrió el lunes por la mañana, cuando el personal llegó al lugar, y de momento no hay arrestos. Qué es Marchesi Antinori y cómo son los vinos robados La empresa, con sede en Florencia, es una de las bodegas más grandes e importantes de Italia, con una larga historia que se remonta a 1385. Sigue siendo una empresa familiar, con ingresos anuales de aproximadamente 263 millones de euros y a lo largo de los años también adquirió tierras y bodegas en Umbría, Apulia, Piamonte, Lombardía, en EEUU y Chile. Hasta la semana pasada, un robo de esa magnitud era impensable para la empresa y la póliza de seguro contra robos con la que cuenta no cubría una suma tan grande. Los vinos robados se encuentran entre los más conocidos por coleccionistas y consumidores: Tignanello es el Super Toscano insignia, nacido en la década de 1970 gracias al talento creativo del enólogo Giacomo Tachis, el mismo que creó Sassicaia, y una botella se vende por 120 euros.



Por su parte, Solaia cuesta más del doble mientras que Tignanello es un Sangiovese con pequeñas cantidades de Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon, Solaia, producido en la misma colina que Tignanello, es una mezcla compuesta principalmente de Cabernet Sauvignon y Franc con Sangiovese. Por último, Guado al Tasso es el nombre de la bodega que Antinori abrió en Bolgheri en 1990. Una botella se vende por unos 140 euros; es una mezcla al estilo de Burdeos de Cabernet Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc.

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