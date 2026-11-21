Se trata de una base usada por fuerzas federales y locales. Las autoridades negaron que fuera a partir de ciberataques, pero los apagones de los últimos días suscitaron la atención de los legisladores.

Las autoridades negaron que sea un ciberataque pero los últimos apagones en el país generaron preocupación en los investigadores.

El FBI está investigando una aparente filtración de su base de datos de información criminal. Se trata de una plataforma del Centro Nacional de Información Criminal (NCIC , por sus siglas en inglés), utilizada para compartir órdenes de arresto y antecedentes penales. Así, Estados Unidos suma un nuevo episodio de preocupación en torno a la ciberseguridad .

La medida se dio luego de una serie de fallos tecnológicos que afectaron a la banca, el control del tráfico aéreo y otros sectores en EEUU en los últimos días. Las autoridades declararon que no fueron causados por ciberataques, pero los apagones suscitaron la atención de los legisladores, indicó la BBC.

La base del NCIC es utilizada por las fuerzas del orden federales y locales para compartir información sobre órdenes de arresto y verificaciones de antecedentes.

El director nacional de ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, fue despedido esta semana luego de que el presidente estadounidense Donald Trump asegurara que no era lo suficientemente bueno. No sería la primera vez que los piratas informáticos atacan al FBI, el servicio de inteligencia y seguridad nacional de Washington.

En septiembre, el FBI anunció que estaba investigando una aparente violación de seguridad por parte del grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters , que afirmó haber robado información confidencial de todo el personal de la agencia, unas 38.000 personas.

En septiembre, el FBI anunció investigar una aparente violación de seguridad del grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters.

Tras ese ciberataque, un exagente del FBI declaró a la BBC que temía por la seguridad de los empleados actuales, cuya información personal pronto podría estar disponible en línea para delincuentes y hackers hostiles de estados nación.

Según NBC, los empleados fueron informados este jueves de que su sistema de pagos agrícolas había sido objeto de ataques. Por otra parte, la cadena informó de un aparente ciberataque contra el Departamento de Agricultura de los EEUU (USDA).

El FBI también investiga al CEO de Nvidia por su vínculo con una empresaria china sospechada de espionaje

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el FBI también investiga la relación extramatrimonial del CEO de Nvidia, Jensen Huang, con una empresaria china sospechada de trabajar como espía para Pekín. El mandatario aseguró estar "asombrado" por las acusaciones y explicó que había hablado con el empresario, quien le manifestó que desconocía que la mujer fuera una espía.

La controversia también impactó en el mercado: las acciones de Nvidia cerraron el lunes con una caída superior al 4%, luego de que el directorio de la compañía iniciara una investigación interna para determinar si Huang había sido blanco de una operación de inteligencia extranjera.

La investigación fue anunciada el domingo y puso bajo la lupa al empresario de 63 años, una de las figuras centrales del auge de la inteligencia artificial y líder del fabricante de chips más valioso del mundo. Huang les dijo a los empleados de Nvidia que le había sido infiel a su esposa, aunque no brindó detalles sobre la relación.