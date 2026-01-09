Jair Bolsonaro pidió leer libros a cambio de una reducción de su pena

La iniciativa implica que por cada libro leído se reducirían cuatro días de la condena. Como prueba de lectura, Bolsonaro debería elaborar reseñas a ser analizadas.

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro solicitó leer libros a cambio de reducir su pena, mientras cumple su condena por el intento de golpe de Estado en las elecciones de 2022 en las que resultó perdedor. La medida implica que elabore reseñas que luego serían analizadas por autoridades, como prueba de su lectura.

En las últimas horas, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , vetó el proyecto de ley que bajaba su condena de prisión a 5 años.

En la solicitud de su defensa, afirman que Bolsonaro "manifiesta su disposición a adherirse formalmente a las actividades de lectura reguladas por el Consejo Nacional de Justicia , con el objetivo de desarrollar actividades educativas y culturales compatibles con el propósito resocializador de la pena".

Si el juez Alexandre de Moraes acepta la solicitud, el expresidente podría reducir su pena hasta en cuatro días por cada libro leído y posteriormente evaluado por las autoridades, según las normas del programa.

La iniciativa implica la elaboración de reseñas de los libros, que serán analizadas por las autoridades . Según el sistema penitenciario, cada acusado puede elegir libros incluidos en una lista específica, que reúne obras previamente autorizadas.

Entre los títulos se encuentran "Sigo Aquí", que narra la historia del ingeniero Marcelo Rubens Paiva, desaparecido durante la dictadura militar, que inspiró el film "Aún estoy aquí", que recibió el Oscar a la mejor película extranjera en 2024.

También figura "Democracia", de Philip Bunting, que aborda la historia y los fundamentos del sistema democrático. La solicitud se presentó este jueves, fecha en que se conmemoró el tercer aniversario de los ataques a la sede de las instituciones democráticas en Brasilia protagonizados por seguidores de Bolsonaro.

También este jueves, Lula vetó el llamado Proyecto de Ley de Sentencias, que preveía una reducción de la condena de 27 años y tres meses impuesta a Bolsonaro, una decisión que provocó tensión política en el inicio del año parlamentario.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este jueves el proyecto de ley que bajaba la condena de prisión de Jair Bolsonaro de 27 a 5 años de prisión, luego ser de encontrado culpable de conspirar contra el gobierno oficialista, en 2022.

La firma presidencial se dio en un acto conmemorativo a tres años del intento de golpe, perpetrado por simpatizantes de Bolsonaro. Sin embargo, el veto de Lula puede ser derrumbado por el mismo Congreso que originalmente lo aprobó, una discusión que se dará en los próximos días, en pleno año de elecciones presidenciales.

El proyecto que había sido aprobado por el senado, modifica los plazos de reclusión para diversos delitos, entre ellos los relacionados con atentados contra el orden democrático. La votación había finalizado con 48 votos a favor y 25 en contra, luego de que la iniciativa ya hubiera recibido respaldo en la Cámara de Diputados la semana anterior.