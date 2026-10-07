JD Vance aseguró que Irán deberá reducir el enriquecimiento de uranio para finalizar la guerra + Agregar ámbito en









El vice de Donald Trump aseguró que siguen las conversaciones con Teherán. A su vez, recalcó que con esa reducción Irán podría "demostrar su compromiso" si el uso no es con fines armamentísticos.

"Creo que si quieren demostrar su compromiso, deberían hacer algo significativo", sostuvo el vice de Trump.

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, aseguró que Irán deberá reducir "significativamente" su capacidad de enriquecimiento nuclear para satisfacer las demandas de Washington y así poner fin a la guerra de siete meses entre ambos países. A su vez, indicó que desde la gestión republicana no están seguros de cómo Teherán toma decisiones en las negociaciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con una postura escéptica sobre la participación de EEUU en guerras, Vance tuvo un rol protagónico en la negociación de una solución al conflicto y acordó una paz provisional en junio que fracasó rápidamente.

Vance afirma que Irán debe reducir el enriquecimiento de uranio para acabar con la guerra. En declaraciones realizadas este lunes a Reuters, el vice de Donald Trump afirmó que cualquier acuerdo exigiría a Irán reducir su capacidad de enriquecimiento nuclear, en lugar de ofrecer garantías de futuras reducciones.

"Si no se quiere un arma nuclear, ¿para qué se necesita combustible enriquecido al 60%? Y si se quiere demostrar el compromiso de no construir un arma nuclear, no se debe producir combustible altamente enriquecido", sostuvo.

Este lunes, el vice de Trump afirmó que cualquier acuerdo exigiría a Irán reducir su capacidad de enriquecimiento, en lugar de futuras reducciones. @JDVance A su vez, recalcó: "Creo que si quieren demostrar su compromiso de no construir un arma nuclear, deberían hacer algo significativo con respecto a su capacidad de enriquecimiento". Ambos países intercambiaron propuestas en las últimas semanas y Trump rechazó la última oferta de Teherán, al advertir que las operaciones militares podrían intensificarse tras las elecciones de mitad de mandato.





Vance afirmó que EEUU seguía abierto a un acuerdo, pero que exigiría concesiones nucleares concretas por parte de Irán: "No vamos a cambiar palabras por acciones". "No está claro cómo Irán toma decisiones", sostuvo el vice de Trump Otra frase que resonó de Vance fue que Washington no tiene claro quién toma las decisiones en Teherán, al afirmar que existían conversaciones con el presidente iraní Masoud Pezeshkian y el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araqchi. Sin embargo, señaló que no estaba claro cuánta autoridad ejercían dentro del poder iraní. Otra frase que resonó de Vance fue que Washington no tiene claro quién toma las decisiones en Teherán, al existir conversaciones con el presidente y ministro de Exteriores iraní. Reuters "Una de las cosas que notamos es que no está del todo claro cómo toma decisiones su país", aseguró. Por otro lado, el funcionario iraní Esmaeil Baghaei declaró que "el problema reside en las posturas contradictorias y los mensajes ambiguos de los funcionarios estadounidenses". Por otro lado, Vance se negó a decir si estaba liderando las conversaciones de paz, aunque con frecuencia se le cita como el principal negociador de la Casa Blanca. "Sin duda estamos involucrados. En última instancia, es el presidente de los EEUU quien lleva las riendas", explicó.