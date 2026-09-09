La crisis en Cuba y el costo psicológico para sus habitantes en medio del cerco energético

Muchas personas se encuentran agotadas y abrumadas tras las limitaciones económicas. En ese sentido, se apoyan en su familia como forma de sobrellevar la escasez de recursos.

La crisis en Cuba , en medio del cerco económico y energético llevado adelante por EEUU, genera más de un costo en la vida de sus habitantes, uno de ellos es el psicológico y el impacto en su salud mental. Varios ciudadanos denuncian el agotamiento mental de las condiciones en las que viven, mientras muchos se apoyan en su familia para sobrellevar el día a día.

“Antes había esperanza. Ahora mismo, las personas lo que han perdido es exactamente eso. Vienen a llorar sus penas porque ¿con quién se van a desahogar? Nos toca un poco ser psicólogos”, expresó la médica Yomeidis Felicó Riverón en diálogo con la agencia AP.

“Mi hijo no sabe si hay comida o si no hay comida. Vamos a jugar, vamos al parque. Otro día lo vemos", sostuvo la médica. Otra ciudadana, Dianne Tamayo, expresó: “Mi esposo es mi muro de contención. Cuando me estoy volviendo loca, mi esposo me dice ‘Siéntate, respira… pongamos música’”.

“Yo trato de hacer lo mejor que puedo con las herramientas que tengo, pero no, llega un momento que me supera”, reconoció a la vez que expresó que no tiene nada que la relaje en su vida y que nunca se preguntó cómo liberar lo que siente sobre la vida en Cuba: “Nos están exterminando. Y seguimos conformes”.

“Antes había esperanza. Ahora mismo, las personas lo que han perdido es exactamente eso", dicen los habitantes en medio de la realidad atravesada por el cerco energético. @arielmaceo86

Armando Lafita, de 60 años, empujaba un carrito entre los edificios que se desmoronan en La Habana Vieja cuando sostuvo: “Aquí todo el mundo lucha por sobrevivir. Cada día se está haciendo más difícil”. Como muchos cubanos, Lafita dijo que lo único que lo mantiene en pie es la familia: su hijo de 19 años.

Es la misma razón por la que José Manuel Borroto Díaz, de 70 años, y su madre de 93, Teresita del Rosario González Ricardo, siguen adelante: “La situación que tenemos es de película, pero vamos a seguir adelante”, aseguró Borroto, quien es funcionario de aviación jubilado que estuvo en Angola durante la intervención militar de Cuba en la década de 1970.

Raúl Castro reapareció en Cuba tras los rumores sobre su estado de salud

El expresidente cubano Raúl Castro reapareció públicamente a los 95 años durante un acto oficial realizado en La Habana, luego de que en los últimos días circularan versiones sobre un supuesto grave deterioro de su estado de salud e incluso rumores sobre su muerte.

La televisión estatal cubana difundió imágenes del histórico dirigente durante la ceremonia por el 65° aniversario de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior, organismo encargado de la protección de los principales dirigentes del país. Castro apareció vestido con su tradicional uniforme verde oliva, acompañado por el presidente Miguel Díaz-Canel y por su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, quien integra su dispositivo de seguridad y participó de recientes contactos entre Cuba y EEUU.

Las imágenes mostraron al hermano menor de Fidel Castro caminando, aplaudiendo y poniéndose de pie durante distintos momentos de la ceremonia, además de saludar a los participantes del homenaje. Su aparición cobró especial relevancia debido a las versiones que circularon durante la última semana fuera de Cuba, según las cuales el exmandatario habría sufrido un accidente cerebrovascular, se encontraría hospitalizado en grave estado e incluso habría muerto.