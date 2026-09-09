Alerta ambiental: el 40% de la superficie terrestre podría ser árida para 2100

Un estudio proyecta que las zonas áridas crecerán 2,37 millones de km² hacia 2100, con Australia, Brasil y África entre las regiones más afectadas.

Un estudio científico proyectó una fuerte expansión de las zonas áridas en distintas regiones del planeta hacia 2100.

Un estudio científico proyectó que el 40% de la superficie terrestre será árida para 2100 , lo que implicaría un incremento de 2,37 millones de kilómetros cuadrados respecto del período de referencia 1994-2023. Australia será el territorio más afectado, seguida por el este de Brasil y distintas regiones de África.

La investigación fue publicada en la revista Environmental Research Letters y estuvo dirigida por la Academia China de Ciencias Forestales. Sus resultados advierten sobre una posible expansión de las condiciones climáticas características de las regiones áridas hacia áreas que actualmente presentan condiciones más húmedas.

Los autores, encabezados por Yifei Cai , señalaron que este proceso podría profundizar algunos de los principales problemas ambientales de las próximas décadas. “La expansión de las condiciones climáticas propias de las zonas áridas hacia regiones que antes eran más húmedas podría agravar la escasez de agua, la degradación de los ecosistemas y la desertificación, planteando desafíos para el desarrollo sostenible mundial”, indicaron.

De acuerdo con las proyecciones, Australia experimentará los cambios más pronunciados a lo largo del siglo. El este de Brasil también aparece entre las regiones que sufrirían una mayor transformación, al igual que sectores ubicados en el norte y el sur de África.

Para realizar sus estimaciones, los investigadores utilizaron un nuevo método de análisis que permite incorporar en las proyecciones los efectos del aumento de las concentraciones de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera.

Australia será el territorio que experimentará los cambios más pronunciados en sus condiciones climáticas durante este siglo.

El CO2 es considerado el principal motor del cambio climático. Sin embargo, su incremento también puede producir un efecto particular sobre la vegetación que, de acuerdo con el estudio, podría ralentizar parcialmente la expansión de las zonas áridas.

Esto ocurre porque, ante concentraciones elevadas de CO2, los estomas —los pequeños poros microscópicos ubicados en la superficie de las plantas— tienden a cerrarse parcialmente. Como consecuencia, disminuye la transpiración vegetal y, por lo tanto, se reduce la cantidad de agua que las plantas pierden.

Las zonas más secas serán las que más crecerán

Este efecto ayuda a explicar por qué las estimaciones del nuevo estudio son inferiores a las de investigaciones anteriores. Aun así, los resultados muestran una expansión significativa de las regiones sometidas a condiciones de extrema aridez.

En particular, las áreas que registrarían el mayor crecimiento son las denominadas zonas “hiperáridas”, consideradas las regiones más secas del planeta. En estos territorios, la cantidad de agua que se evapora desde el suelo y las plantas supera en al menos 20 veces a las precipitaciones anuales.

Actualmente, las zonas hiperáridas representan aproximadamente el 7,5% de la superficie terrestre. Entre los ejemplos más conocidos se encuentran el desierto del Sahara, en África, y el desierto de Atacama, en Chile.

La expansión prevista para las próximas décadas podría llevar las condiciones características de estos ambientes hacia territorios que hoy cuentan con mayor disponibilidad de agua. El fenómeno plantea riesgos tanto para los ecosistemas como para las actividades humanas que dependen de los recursos hídricos.

El avance de la aridez también está estrechamente relacionado con la degradación de los suelos y la desertificación, dos procesos capaces de alterar los ecosistemas y dificultar el desarrollo de determinadas regiones.

Aunque el estudio incorpora el efecto del CO2 y ofrece proyecciones más moderadas que trabajos anteriores, sus autores advierten que el aumento de las áreas áridas continuará representando un desafío ambiental de escala global durante este siglo.