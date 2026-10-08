Quién es Anne Carson, la poeta y ensayista ganadora del Premio Nobel 2026

La poeta y ensayista canadiense fue distinguida por la Academia Sueca por crear nuevas formas dentro de la literatura contemporánea.

La poeta y ensayista canadiense Anne Carson fue distinguida este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2026 por una trayectoria marcada por la experimentación y el diálogo entre el mundo clásico y la escritura moderna. La Academia Sueca reconoció especialmente su capacidad para atravesar diferentes géneros y desarrollar nuevas formas dentro de la literatura contemporánea.

El jurado fundamentó la elección de la autora “ por su valiente e inventiva obra que, en un diálogo que juega con la tradición clásica, ha creado nuevas formas de literatura contemporánea ”. Carson aparecía entre los nombres señalados para quedarse con el reconocimiento junto con Can Xue, Enrique Vila-Matas y Haruki Murakami .

Nacida en Toronto en 1950 , Carson desarrolló una extensa carrera como poeta y ensayista, pero también como traductora y profesora universitaria. Antes de recibir el Nobel, había sido reconocida en 2020 con el Premio Princesa de Asturias de las Letras .

Una de las características centrales de la producción de Carson es su permanente exploración del lenguaje. Según recordó la Academia Sueca al anunciar el premio, la escritora considera la etimología de las palabras como el punto de partida de todo su trabajo .

La escritora canadiense nació en Toronto en 1950 y desarrolló su carrera como poeta, ensayista, traductora y profesora.

Ese interés estuvo presente desde los comienzos de su trayectoria académica. En 1981 publicó su tesis doctoral, Odi et Amo Ergo Sum, un trabajo centrado en la poesía de Safo que ya mostraba la relación con la cultura clásica que posteriormente atravesaría buena parte de su producción literaria.

Con los años, Carson desarrolló una escritura en la que figuras de la Antigüedad conviven con escritores y acontecimientos modernos. Ese cruce se convirtió en uno de los rasgos distintivos de su obra y le permitió desplazarse entre la poesía, el ensayo, la traducción y otras formas de experimentación literaria.

“Este método de escritura lleva a trabajos lúdicos e irónicos que no solo se mueven entre la poesía clásica y moderna, sino también entre diferentes géneros y manifestaciones artísticas”, destacó el jurado de los Nobel.

La poesía de Safo ocupó un lugar central en los primeros trabajos académicos de la escritora.

Las obras que marcaron la trayectoria de Anne Carson

Uno de los ejemplos de esa forma de trabajar aparece en Economía de lo que no se pierde. Allí, Carson establece un diálogo entre Simónides de Ceos y Paul Celan, dos poetas separados por siglos de historia y contextos completamente diferentes.

Simónides, poeta de la Antigua Grecia, es presentado como el primero en aceptar dinero por su trabajo, mientras que Celan fue un escritor judío sobreviviente del Holocausto y una de las principales voces de la poesía en lengua alemana después de la Segunda Guerra Mundial.

La canadiense repitió ese procedimiento en Hombres en sus horas libres, donde construyó un nuevo cruce entre el historiador griego Tucídides y la escritora británica Virginia Woolf.

La combinación entre tradición y modernidad, junto con la búsqueda de nuevas estructuras literarias, terminó convirtiéndose en uno de los fundamentos de la decisión anunciada este jueves por la Academia Sueca.

Con el Premio Nobel de Literatura 2026, Carson suma así el mayor reconocimiento de su trayectoria y consolida una obra que, desde sus primeros trabajos académicos hasta sus libros más reconocidos, construyó un puente permanente entre los textos clásicos y las posibilidades de la literatura contemporánea.