Más de 20 países anunciaron estar listos para contribuir al desbloqueo del estrecho de Ormuz

Se trata de naciones pertenecientes a Europa y Medio Oriente. Además condenaron "en los términos más enérgicos" ataques recientes del régimen contra buques comerciales en el Golfo.

El estrecho permanece cerrado por decisión de Irán, tras los ataques en conjunto vividos en la nación de parte de EEUU e Israel.

Más de 20 países anunciaron este sábado su disposición a contribuir sus esfuerzos para garantizar el paso seguro en el estrecho de Ormuz , en medio de la escalada en Medio Oriente . La medida responde a una condena contundente a las acciones del régimen de Irán , tras limitar la navegación en esta ruta clave para el suministro de energía a escala global.

En un comunicado conjunto, los firmantes —principalmente europeos, junto a Emiratos Árabes Unidos y Bahréin — subrayaron la importancia estratégica del Estrecho ante los recientes ataques a buques y a infraestructuras civiles atribuidos a Teherán. A ellos, se sumó Australia indicó la CNN.

Además agregaron que condenan "en los términos más enérgicos los recientes ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas instalaciones de petróleo y gas y el cierre de facto del estrecho” de parte de la guardia iraní.

El anuncio tuvo lugar luego de que el Ejército de EEUU afirmara este sábado que la capacidad de Irán para amenazar el estrecho quedó “reducida” tras el bombardeo esta semana de una instalación subterránea donde almacenaba misiles de crucero.

Lancha rapida IRani Los firmantes condenaron "en los términos más enérgicos" los ataques de Irán contra buques comerciales desarmados en el Golfo.

“No solo destruimos la instalación, sino que también acabamos con sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar de misiles que se utilizaban para monitorear los movimientos de los barcos”, declaró el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de EEUU, en un mensaje en video publicado en X.

“La capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y sus alrededores está reducida como resultado, y no dejaremos de perseguir estos objetivos”, añadió.

Cinco países europeos y Japón se unen para asegurar el estrecho de Ormuz

El conflicto en Medio oriente escaló a una nueva etapa. Ante el cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Teherán, una coalición formada por Japón y cinco potencias europeas, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Países Bajos, anunció su disposición a intervenir para garantizar la seguridad en la zona y estabilizar los mercados globales.

El momento de mayor tensión fue cuando Irán atacó Ras Laffan en Qatar, la terminal de GNL más importante del planeta. Según informó la estatal QatarEnergy, las instalaciones sufrieron daños de gran magnitud. Este centro maneja casi una quinta parte de la producción mundial de GNL, afectando directamente la seguridad energética global.