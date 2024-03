¿Fin del misterio?: Kate Middleton reapareció después de casi tres meses sin ser vista

El video fue compartido por el medio estadounidense TMZ y el británico The Sun donde se los puede ver de compras cerca de su casa, en Windsor .

El acercamiento al público comenzó con un artículo publicado en The Times , cargado de detalles en el que contaban cómo era el día a día de Kate Middleton y siguió con una aparición en un lugar concurrido.

Después de meses de ausencia, reapareció Kate Middleton

Fue en The Windsor Farm Shop, una tienda de productos agrícolas cercana a su domicilio donde, según The Sun, estuvieron tras pasar la mañana con sus hijos.

"Después de todos los rumores que habían circulado, me quedé atónito al verlos allí. Kate estaba de compras con Guillermo y se veía feliz y bien. Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que estaba lo suficientemente sana como para ir de compras", aseguró a The Sun un testigo presencial de ese momento.

Reapareció Kate Middleton Después de meses de ausencia, reapareció Kate Middleton.

El matrimonio, además de irse de compras, también habría ido a ver a sus hijos George, Charlotte y Louis, a una competición deportiva celebrada en su colegio. De este modo, habrían retomado a pasos agigantados su rutina y dejando atrás las semanas en las que ha estado de reposo absoluto tras su paso por quirófano, al que sigue rodeando el hermetismo más absoluto aunque en los últimos días se ha especulado con que podría haber sido intervenida de los intestinos.

A pesar de esta inesperada reaparición con su familia, los planes de la Casa Real británica no se han modificado y Kate estará de baja hasta después de Semana Santa. Todo apunta a que será a partir del 17 de abril, cuando sus niños acaben las vacaciones de Pascua, cuando la princesa de Gales retome su agenda oficial.