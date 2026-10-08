Quién era Margaret Hamilton, la mujer que logró que se llegara a la Luna y que murió a los 90 años + Agregar ámbito en









La científica e informática estadounidense lideró el equipo del MIT que desarrolló el código para las misiones Apolo de la NASA y salvó el histórico alunizaje de 1969.

Hamilton fue distinguida en 2016 con la Medalla Presidencial de la Libertad por su aporte clave a la llegada del hombre a la Luna.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) confirmó la muerte de Margaret Hamilton a los 90 años, la investigadora que lideró el desarrollo del sistema informático que hizo posible la llegada de la humanidad a la Luna. Además de su labor clave en la carrera espacial, se le atribuye haber acuñado el término "ingeniería de software".

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Su legado abarca décadas de avances tecnológicos que abrieron camino a las mujeres en el campo del espacio y la informática. En 2016, la científica había sido galardonada por el entonces presidente estadounidense Barack Obama con la Medalla Presidencial de la Libertad.

NASA Murió Margaret Hamilton Licenciada en Matemáticas y diplomada en Filosofía, Hamilton ingresó al MIT en 1959 con apenas 23 años. Allí comenzó a programar de forma autodidacta, diseñando inicialmente software para predecir el tiempo meteorológico y participando en proyectos militares.

Hacia mediados de la década de 1960, asumió la dirección de la División de Ingeniería de Software del Laboratorio de Instrumentación del MIT, donde estuvo al frente de un equipo de 100 ingenieros encargados de crear el código de navegación para los módulos de las misiones Apolo de la NASA.

Tras su etapa en la academia, que se extendió hasta los años 70, la científica continuó su carrera como fundadora y directora ejecutiva de empresas informáticas, dejando un legado de más de 130 publicaciones.

El software que permitió la llegada a la Luna La trascendencia del trabajo de Hamilton quedó demostrada minutos antes de que la misión Apolo 11 tocara la superficie lunar en 1969. En pleno descenso, la computadora de a bordo se sobrecargó de datos debido a la enorme cantidad de tareas que ejecutaba al mismo tiempo, lo que amenazaba con abortar el alunizaje. 20 de julio de 1969, llegada del hombre a la luna. Sin embargo, el software diseñado por Hamilton y su equipo contaba con una arquitectura de detección de errores que le permitió a la máquina priorizar las funciones críticas y descartar las tareas secundarias. Gracias a esa previsión técnica, Neil Armstrong y Buzz Aldrin pudieron completar la maniobra con éxito y pisar la Luna por primera vez.

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