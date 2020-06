Rafael Correa cuestionó cifras oficiales y dijo que Ecuador tiene 18 mil muertos por coronavirus

"Son casi 18 mil eso seguro. 3500 no son nunca, son las cifras que maneja el gobierno porque, de muy mala manera siguiendo las instrucciones de la OMS, solo registran como fallecidos con coronavirus aquellos certificados, aquellos a los que les hicieron pruebas y saben con pruebas que murieron por la pandemia", disparó.

Y agregó: “Esas son las cifras oficiales porque esto para controlar las cifras lo que hacen es no tomar las pruebas. Pero es muy fácil si tu comparas las muertes registradas en el registro civil en marzo, abril, mayo del 2019 con marzo, abril, mayo del 2020 la diferencia es casi 18 mil muertes, esa es la cifra real de los fallecidos y nos colocaría como el primer país del mundo en muertos por habitantes.”

Con respecto a su situación procesal, Correa analizó: "Lenín Moreno me amenazó. Dijo que esperaba verme preso y empezaron a llover los juicios y ahora resulta que estoy prófugo o exiliado y no, yo estoy bajo la jurisdicción del estado belga".

"No estaba bajo la jurisdicción del estado ecuatoriano y seguramente el estado belga es ‘correista’ por que no ha hecho el más mínimo caso a todas las cantinfladas de la justicia ecuatoriana, entonces yo estoy dando la cara a la justicia pero bajo la jurisdicción del estado belga donde estaba residiendo cuando empezó esta brutal persecución política”, amplió.

Por otra parte, el exmandatario se refirió a la deuda que su país contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el último tiempo y aseguró que "no se la debe pagar". “Estamos ante la peor emergencia del último siglo de la historia de la humanidad, si con esta justificación no se paga una deuda con que justificación se lo hace, ¿Qué es lo que hay que esperar, que todo el mundo se muera?”, adujo.

Consultado acercas de si volverá a Ecuador -vive en Bruselas- para presentarse en una eventual candidatura, explicó: "Yo voy, que me metan preso pero que me dejen inscribir como candidato, no lo van permitir".

"Quieren eliminar el partido político con el que participamos, nos robaron Alianza País, tres movimientos nos impidieron inscribir, finalmente nos dio espacio un movimiento ya creado progresista ‘Compromiso Social Lista 5’. Estamos ante una dictadura, se dieron golpes de estado suaves", concluyó.