Restos de un misil iraní impactaron en Jerusalén + Seguir en









El proyectil cayó en las inmediaciones del barrio Judío, en la ciudad más importante para el judaísmo, cristianismo y el islam. Una persona resultó herida levemente, según informó la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina.

Columnas de humo fueron avistadas en Jerusalén tras la caída de los restos del misil iraní.

Fragmentos de un misil iraní interceptado impactaron este viernes en la Ciudad Vieja de Jerusalén y dejaron al menos una persona herida leve por metralla, que fue asistida en el lugar por equipos de emergencia. Este es la segunda colisión ocurrida en el lugar más sagrado para las tres principales religiones monoteístas desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero.

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El episodio se produjo durante la séptima oleada de misiles lanzados desde Irán en la jornada. Testigos reportaron fuertes explosiones en la ciudad, mientras que imágenes difundidas en redes sociales mostraron una columna de humo elevándose desde el casco histórico.

El impacto sobre Jerusalén Según detallaron las Fuerzas de Defensa de Israel al medio The Times of Israel, el proyectil fue interceptado y sus restos cayeron sobre un estacionamiento en el barrio judío, a unos 400 metros del Muro de los Lamentos y de la Explanada de las Mezquitas, dos de los puntos más sensibles del mapa religioso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FDIonline/status/2035007222514631148&partner=&hide_thread=false Lo que ves aquí es el resultado del fuego de misiles iraníes. La ciudad vieja de Jerusalén, justamente cerca del Monte del Templo, fue impactada por fragmentos de misiles iraníes.



El régimen iraní vuelve a demostrar que dispara de forma indiscriminada, ya sea contra zonas… pic.twitter.com/JRvLaGeoKD — FDI (@FDIonline) March 20, 2026 Las autoridades también indicaron que los fragmentos alcanzaron las inmediaciones del Barrio Judío, a unos 350 metros del Monte del Templo (Haram al-Sharif). Imágenes de la televisión israelí evidenciaron daños en la vía pública y un cráter cercano a los barrios judío y armenio.

Tras el impacto, la policía israelí desplegó un operativo en la zona para localizar restos del misil y de los interceptores, mientras se mantenía un fuerte control sobre los accesos a la Ciudad Vieja. Equipos de rescate trabajaron en el perímetro afectado, donde continuaban las tareas de evaluación de daños.

image Personal de seguridad trabajó en la zona para limpiar los restos del misil interceptado. Reuters "La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina en Jerusalén informa que sus equipos atendieron una herida leve causada por metralla sufrida cuando fragmentos de un cohete cayeron en la Ciudad Vieja de Jerusalén. La herida fue tratada en el lugar", indicó la organización en un comunicado. “Estamos todos bien, pero ha sido aterrador. Estamos en el lugar más sagrado para nosotros al lado del Muro de los Lamentos”, reiteró otro testimonio recogido en el lugar. Una residente agregó que parte del impacto afectó un campo de fútbol cercano: "Siempre está lleno de niños. Hoy estaba vacío porque es Shabat”. Guerra en Medio Oriente: el segundo impacto en un lugar sagrado Se trata del segundo impacto registrado en la Ciudad Vieja desde el inicio del conflicto. Días atrás, fragmentos de otro misil interceptado habían caído sobre el techo del Patriarcado Ortodoxo Griego, a escasa distancia de la Basílica del Santo Sepulcro, sin dejar víctimas. image Fragmentos de un misil iraní interceptado cayeron el pasado lunes sobre Jerusalén Este. EFE / Bomberos de Israel A diferencia de enfrentamientos previos —como la guerra de junio—, donde los daños se concentraron en áreas periféricas como Tel Aviv o Beersheba, la actual escalada comienza a alcanzar zonas de alto valor simbólico y religioso, elevando el riesgo político y geopolítico del conflicto.

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