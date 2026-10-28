Crece el malestar de la CGT tras el desplante del PJ: "El peronismo no tiene dueños" Por Gonzalo Magliano + Agregar ámbito en









El 22 de octubre hubo una cumbre de la principal fuerza opositora. Ahí se discutieron las estrategias para el 2027 y se acordó defender las PASO para definir candidaturas. Participaron los principales dirigentes partidarios, pero no hubo representantes sindicales.

Jorge Sola, líder de Seguros y uno de los secretarios generales de la CGT. CGT

El peronismo suma un nuevo capitulo en su interna. La CGT fue excluida otra vez de la cumbre del PJ y sus dirigentes están que trinan. Uno de sus secretarios generales, Jorge Sola, criticó este miércoles abiertamente a los organizadores y volvió a exigir un lugar en la mesa de decisiones. En diálogo con Ámbito, dejó una advertencia, aseguró que el "peronismo no tiene dueños ni representantes" y pidió una convocatoria amplia para el 2027.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El enojo no es nuevo. La Confederación General del Trabajo (CGT) ya había sido excluida de la anterior cumbre del peronismo del 11 de agosto y entonces hicieron trascender su malestar. No querían repetir viejas historias donde quedaron afuera de las estrategias electorales. El propio Sola había advertido que "patearían la puerta" si no los convocaban y desde el triunvirato comenzaron a tomar distancia de la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Estos gestos no dieron resultado y no hubo una silla para el movimiento obrero en la cumbre del 22 de octubre.

En diálogo con Ámbito, Sola reprochó a los dirigentes que participaron de las dos cumbres. "Por muy importante que sean deben considerar siempre a los trabajadores. Y especialmente a la CGT", reprochó. "El peronismo como movimiento no tiene dueños ni representantes. El Partido Justicialista (PJ) quizás si", lanzó. Entre los apuntados, están nada más y nada menos que Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner.

Ya la semana pasada la CGT había lanzados críticas a través de Gerardo Martínez, uno de sus líderes. Una semana después, el enojo continúa y son varios los que empujan demostraciones de fuerza como un acto en un estadio de fútbol. "Somos la columna vertebral pero no para sostener el movimiento sino para darle forma desde la conducción", insiste Sola. "No para estar sentados en una lugar ocupando un espacio, sino haciendo de ese espacio una oportunidad para expresar las necesidades de los y las trabajadoras y aportar nuestras miradas de solución", agregó.

El peronismo se reunió en la Casa de La Pampa y cerró filas en defensa de las PASO. La visita del Papa León XIV es vista como una oportunidad para posicionar al movimiento obrero. La CGT lo verá el 9 de noviembre en un encuentro del Mundo del Trabajo de la UCA y planea entregarle un documento crítico al gobierno de Javier Milei y a la situación laboral y económica del país. Allí podrían conseguir una foto que la oposición peronista desea, pero difícilmente consiga.

Piden una convocatoria amplia Si algo coinciden en todo el sindicalismo, es en que Javier Milei no debe ser reelecto en 2027. Jorge Sola es uno de los dirigentes que pide la construcción de una alternativa amplia. "Cualquier proyecto nacional y popular deberá contener al peronismo. Pero no solo a quienes somos afines a esta ideología, sino también a aquellos que comparten la mirada sobre una comunidad que se organiza para el bien común con la justicia social como herramienta", pidió. Para Sola es necesario establecer "mesas de diálogo que necesariamente revisen el actual contrato social en nuestro país". En particular, exige que "la riqueza que generemos sea una puja que impacte en salarios, pero también en derechos". "El movimiento obrero, por su historia, militancia, territorialidad, estructura, federalismo y representación tiene mucho para aportar", insiste Sola. "Somos una de las voces de la demanda social, pero también de quienes aportaremos herramientas para el país que viene. Deberán escucharnos. De una u otra manera", afirmó.

Temas CGT

PJ