Se cumple un mes de la captura de Nicolás Maduro: continúa preso en Nueva York a la espera de la audiencia en marzo

El expresidente venezolano y su esposa continúan alojados en una cárcel federal de Brooklyn, imputados por narcotráfico y corrupción, mientras la Justicia de EEUU reprograma el proceso.

Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen alojados en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn desde el 3 de enero. REUTERS

El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, cumplieron un mes detenidos en Nueva York, donde permanecen alojados en una cárcel federal tras declararse inocentes de los cargos de narcotráfico y corrupción que les imputa la Justicia estadounidense, mientras esperan una nueva audiencia judicial prevista para marzo.

En este contexto, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó el lunes aplazar la próxima audiencia del proceso penal. El pedido fue elevado al juez Alvin Hellerstein para que la sesión, originalmente fijada para el 17 de marzo, se reprograme para el 26 del mismo mes. Según el órgano fiscal, la postergación responde a cuestiones logísticas y a la necesidad de concluir el intercambio de pruebas con la defensa.

Nicolas Maduro detenido en NY La Fiscalía de Nueva York pidió reprogramar la próxima audiencia judicial para el 26 de marzo. Cómo fue la captura de Maduro en Caracas y su traslado a EEUU Maduro y Flores están detenidos desde el 3 de enero, cuando fueron capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense y trasladados al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn. Dos días después, el 5 de enero, ambos salieron de manera temporal del penal para asistir a su primera audiencia de lectura de cargos en un tribunal federal de Manhattan.

Durante esa comparecencia inicial, Maduro rechazó las acusaciones y afirmó ante el juez que continúa siendo el presidente de Venezuela. “Soy un prisionero de guerra” y fui “secuestrado”, sostuvo durante la audiencia, según consta en el registro judicial. Flores, por su parte, también se declaró no culpable de los cargos que enfrenta.

Nicolás Maduro Maduro volvió a rechazar los cargos y afirmó ante el juez que es “un prisionero de guerra”. Cuáles son los cargos que enfrentan Nicolás Maduro y Cilia Flores La Fiscalía estadounidense acusa a Maduro de cuatro delitos federales: tres por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos, además de un cargo por posesión de esas armas. En el caso de Cilia Flores, la imputación incluye cuatro cargos: dos por conspiración para importar cocaína, uno por conspiración para poseer armas y otro por posesión de armas.

Las acusaciones se enmarcan en un expediente presentado en 2020 por la Justicia de Estados Unidos, que sostenía que altos funcionarios del régimen venezolano integraban el denominado Cártel de los Soles. Sin embargo, tras la captura de Maduro, la Fiscalía eliminó en la nueva imputación las referencias al cártel como una organización criminal estructurada y ya no lo presenta como su líder. Maduro Cilia flores La Justicia de Estados Unidos imputa a la pareja cargos por narcotráfico, corrupción y posesión de armas. BBC Durante este primer mes de detención, ninguno de los dos solicitó libertad bajo fianza. El abogado de Maduro, Barry Pollack, informó al tribunal que no pidió la excarcelación en esta etapa, aunque aclaró que podría hacerlo más adelante. La defensa de Flores tampoco presentó una solicitud de fianza. Pollack adelantó que la defensa presentará “numerosos” documentos para sostener que Maduro es “jefe de un Estado soberano”, que posee “derecho a los privilegios” asociados a ese estatus y que su “secuestro por parte de militares” estadounidenses fue ilegal. Esos planteos aún no fueron resueltos por el tribunal. Detención, salud y repercusiones públicas Ambos permanecen detenidos en el MDC de Brooklyn, desde donde solicitaron atención médica, según documentos judiciales. El Departamento de Prisiones informó que, por razones de “privacidad, seguridad y garantías”, no brinda detalles sobre las condiciones de confinamiento. El penal alberga a otros reclusos de alto perfil y fue objeto de reiteradas denuncias por sus duras condiciones. En paralelo, en redes sociales circularon mensajes de personas que aseguran haber enviado cartas a Maduro, tanto con críticas políticas como con mensajes personales, además de videos de manifestantes que gritaron consignas desde las inmediaciones del penal, mientras el exmandatario y su esposa completan su primer mes de prisión en Estados Unidos.