TikTok cedió a las presiones de Donald Trump: su filial será controlada por inversores estadounidenses

La plataforma de entretenimiento chino vendió sus acciones en EEUU a un grupo de inversores estadounidenses. ByteDance se quedará con cerca del 19,9% del capital.

ByteDance, la empresa matriz de TikTok, vendió el pasado jueves la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos y finalmente evitó la prohibición en dicho país . Según informó la empresa china, los nuevos propietarios incluyen a Oracle, Silver Lake y MGX - todos inversores no chinos - quienes se hicieron con más del 80% de la nueva entidad que ya gestiona la plataforma de entretenimiento en EEUU.

Con la transacción realizada se cerró finalmente un conflicto entre la matriz china y el gobierno de Donald Trump , quien en reiteradas ocasiones amenazó con prohibir TikTok si no estaba en manos estadounidenses, por una cuestión de "seguridad nacional" y de privacidad de datos de usuarios.

Ahora, la repartición del control de la empresa quedó de la siguiente manera; Oracle, Silver Lake y MGX controlarán más del 80% del capital y ByteDance conservará 19,9%.

“La empresa conjunta, de propiedad mayoritariamente estadounidense, operará bajo medidas de seguridad definidas que protegen la seguridad nacional mediante protecciones de datos exhaustivas, seguridad de algoritmos, moderación de contenidos y garantías de software para los usuarios estadounidenses ”, detalló un comunicado oficial del nuevo grupo propietario.

La conducción de la matriz estadounidense estará liderada por Adam Presser - director ejecutivo - y Will Farrell, director de Seguridad. Además, el resto del comité estará integrado por el director ejecutivo de TikTok en EEUU, Shou Chew ; Kenneth Glueck , vicepresidente ejecutivo de la oficina del CEO de Oracle; y representantes de Susquehanna International Group, Silver Lake y MGX, entre otros.

El presidente estadounidense, Donald Trump - gran protagonista de este conflicto -, se hizo eco de la noticia a través de un posteo en su cuenta de Truth Social: “¡Estoy muy contento de haber ayudado a salvar TikTok!”.

image El mensaje completo de Trump tras la venta de TikTok. @realDonaldTrump

En su mensaje, el mandatario aseguro que la aplicación "fue responsable de mi éxito con el voto juvenil en las elecciones presidenciales de 2024". De cara al futuro, agregó: "Solo espero que en el futuro quienes usan y aman TikTok me recuerden".

Por último, Trump también envió un guiño a la administración del gigante asiático: “También me gustaría agradecerle al presidente Xi, de China, por trabajar con nosotros y, en última instancia, aprobar el acuerdo”.

El conflicto entre EEUU y TikTok

Para dimensionar el conflicto de alto voltaje que rodea a TikTok, es clave repasar la secuencia de hechos que marcó su vínculo con el gobierno de Estados Unidos, atravesado por disputas judiciales, presiones políticas y negociaciones fallidas.

Para encontrar el inicio de esta problemática hay que remontarse a agosto de 2020, durante el primer mandato de Donald Trump, cuando el entonces presidente firmó una orden ejecutiva que buscaba prohibir las transacciones con ByteDance, la empresa china propietaria de la plataforma. La medida encendió una disputa inmediata con implicancias comerciales y geopolíticas.

Un mes más tarde, la Casa Blanca avanzó un paso más e intentó forzar la venta de las operaciones estadounidenses de TikTok a una firma local. En esa instancia, nombres de peso como Microsoft, Oracle y Walmart aparecieron como potenciales compradores. Sin embargo, la ofensiva quedó en suspenso luego de que un juez federal bloqueara de manera provisoria la orden ejecutiva, lo que permitió a la aplicación seguir operando mientras se dirimía el litigio.

El escenario comenzó a reconfigurarse con la llegada de Joe Biden al poder. En ese contexto, el Congreso retomó la discusión y, tras la aprobación de un proyecto de ley en el Senado, el presidente lo rubricó, reavivando el conflicto en un nuevo marco político.

TikTok Trump La venta de operaciones se dio el día anterior a la fecha límite impuesta por Trump. Reuters

La respuesta de TikTok no tardó en llegar: la compañía presentó una demanda contra el gobierno estadounidense, cuestionando la constitucionalidad de la eventual prohibición. En su planteo, sostuvo que la iniciativa vulneraba los derechos consagrados en la Primera Enmienda tanto de la empresa como de sus usuarios en Estados Unidos. A su vez, reiteró que no representa una amenaza para la seguridad nacional y aseguró que los datos almacenados en territorio estadounidense cumplen con la normativa vigente.

Cabe destacar que, en la actualidad, TikTok cuenta con más de 150 millones de usuarios en Estados Unidos.

El tablero volvió a moverse en 2024, cuando Trump, ya fuera de la presidencia, adoptó una postura distinta a la de su primer mandato y comenzó a impulsar la idea de un esquema de control compartido, con una participación accionaria 50-50 entre ByteDance y una empresa estadounidense.

A partir de allí, se multiplicaron los interesados. Uno de los grupos más visibles fue The People’s Bid for TikTok, un consorcio liderado por Frank McCourt, fundador de Project Liberty, con el respaldo de Guggenheim Securities y el estudio jurídico Kirkland & Ellis. Entre sus apoyos figuran figuras de peso del mundo tecnológico y financiero como Alexis Ohanian, cofundador de Reddit; el inversor y personalidad televisiva Kevin O’Leary; Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web; y el investigador David Clark.

En paralelo, el American Investor Consortium, encabezado por Jesse Tinsley, fundador de Employer.com, reúne a empresarios como David Baszucki, cofundador de Roblox; Nathan McCauley, de Anchorage Digital; y el popular creador de contenidos MrBeast.

También se mostraron interesados gigantes y nombres propios de primer nivel, tales como: Amazon, AppLovin, Microsoft, Perplexity AI, Rumble, Walmart, Zoop, el ex CEO de Activision Bobby Kotick y el ex secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin, entre otros.