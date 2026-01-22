Donald Trump demandó a J.P. Morgan Chase y a su CEO y reclama u$s5.000 millones + Seguir en









La ofensiva judicial se suma a su seguidilla de demandas contra organismos públicos, medios de comunicación y empresas privadas. Volvió a apuntalar contra el New York Times, al cual ya demandó.

Donald Trump vuelve a enfrentar a Jamie Dimon, CEO de JPMorgan. AFP

El presidente de EEUU, Donald Trump, demandó al banco más grande del país norteamericano, el J.P. Morgan Chase y a su director ejecutivo, Jamie Dimon, alegando ser "desbancarizado" de manera injusta. La noticia se dio conocer este jueves y se dio a conocer que el mandatario exige al menos u$s5.000 millones en concepto de daños y perjuicios

Los problemas entre el J.P. Morgan y Trump venían desde noviembre, cuando el republicano apuntó contra la entidad, y exigió que se investigue a la entidad por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. La demanda multimillonaria del magnate fue presentada en un tribunal estatal de Florida, según medios locales.

Las demandas de Donald Trump durante su segundo mandato y un nuevo cruce con el New York Times Trump realiza este tipo de demandas contra entidades públicas y privadas de todo tipo. Sin ir más lejos, en octubre pasado elevó una demanda contra el Departamento de Justicia de EEUU, en un reclamo que ascendía a los 230 millones, por presunto espionaje durante la administración de Joe Biden.

Poco más de un mes atrás, el magnate demandó a la BBC por hasta 10.000 millones de dólares en daños y perjuicios por clips editados de un discurso que parecían haber ordenado a sus partidarios que asaltaran el Capitolio de Estados Unidos, abriendo un frente internacional en su lucha contra la cobertura mediática que considera falsa o injusta.

Trump acusó a la emisora pública británica de difamarlo al fusionar fragmentos de un discurso del 6 de enero de 2021, incluyendo una sección donde instó a sus simpatizantes a marchar hacia el Capitolio y otra donde dijo "luchen con todas sus fuerzas". Se omitió una sección en la que llamaba a la protesta pacífica.

Al mismo tiempo que sale a luz su cruzada contra el banco más grande de Norteamérica, también cruzó bruscamente al New York Times, CBS, CNN, entre otras cadenas de medios, en su habitual lucha contra la prensa. Vía Truth Social, escribió que “la encuesta Siena Times, que siempre es tremendamente negativa conmigo, especialmente justo antes de la Elección de 2024, en la que gané por un margen aplastante, será añadida a mi demanda contra el Fracasado New York Times. El sondeo publicado este jueves afirma que solo el 40% de los estadounidenses aprueban el desempeño de Trump, tras un año en el poder. “Nuestros abogados han exigido que se conserven todos los registros y cómo se ‘computaron’ estos resultados falsos - no solo el hecho de que estaba fuertemente sesgada hacia los demócratas. ¡Serán plenamente responsables de todas sus mentiras y fechorías!”, amenazó. truth social de trump