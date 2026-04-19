Trágica muerte en el Ironman Texas: hallan el cuerpo de una atleta tras una prueba de natación + Seguir en









Además de ser una reconocida triatleta de Sao Paulo, Mara Flávia Araújo se había consolidado como una referente en las plataformas digitales, alcanzando una cifra cercana a los 58.000 seguidores.

El día anterior a la competencia, la brasileña Mara Flávia Araújo había publicado una foto suya en la pileta.

Una tragedia marcó el Ironman Texas, Estados Unidos, tras el hallazgo del cuerpo de Mara Flávia Araújo en el lago Woodlands. La brasileña, de 38 años, participaba en la prueba de natación cuando se perdió su rastro; el reporte de CBS News destacó que era una de las cientos de personas que enfrentaban este reto de alto rendimiento.

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Dicho espacio contemplaba aproximadamente 3,9 kilómetros (2,4 millas) en aguas con temperaturas cercanas a los 23 °C (73 °F). La organización del evento, Ironman Texas, confirmó el fallecimiento en un comunicado publicado en sus redes sociales: “Lamentamos profundamente confirmar el fallecimiento de un participante durante la prueba de natación del triatlón IRONMAN Texas de hoy. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos del atleta y les ofrecemos nuestro apoyo en estos momentos difíciles. Agradecemos la ayuda de los servicios de emergencia”.

Mara Flávia Araújo destacó no solo como triatleta en su natal Sao Paulo, sino también como una influyente figura en redes sociales, donde lograba inspirar a una audiencia de aproximadamente 58.000 personas. Araújo compartió cómo el triatlón la transformó tras un diagnóstico de salud complicado. En su cuenta de Instagram, explicó que a través de la actividad física encontró un nuevo camino: “Vi una manera de renacer, Dios y el deporte”.

muerte atleta La triatleta brasileña Mara Flávia Araújo fue hallada sin vida en el lago Woodlands, Texas. Cómo fue el hallazgo del cuerpo de Mara Flávia Araújo en el lago Woodlands Como Mara Flávia Araújo no llegó a completar el tramo de natación a las 6:00, se activó un protocolo de emergencia que movilizó a buzos y equipos de radar del Condado de Montgomery. Pese a los esfuerzos y la dificultad por la baja visibilidad, FOX confirmó que el cuerpo de la deportista fue localizado sin vida alrededor de las 9:00 en el sector de North Shore Park.

Uno de los amigos más cercanos de la triatleta, Luis Taveira, expresó que Mara había presentado problemas de salud antes de viajar a Texas: “Ella estaba enferma antes del viaje, no se encontraba bien. Mi esposa y yo hablamos con ella para decirle que estaba demasiado débil para esta carrera, aunque hace un par de días, cuando hablamos con ella, insistió en que estaba bien. Todavía no puedo creer lo que ha pasado”.

Todavía se desconoce el informe oficial sobre qué provocó la muerte de la deportista de 38 años, así como la fecha de su sepelio en Brasil. Entre tanto, los responsables del Ironman Texas reiteraron su reconocimiento a los servicios de emergencia por su intervención durante el trágico suceso en el segmento de natación.