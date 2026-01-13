Tras la denuncia de su gobierno, Donald Trump volvió a cruzar a Jerome Powell y destacó que "se irá pronto"

Los dichos del líder republicano llegan días después de que el Gobierno Federal abriera una investigación penal contra el jefe de la Fed.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a apuntar contra el titular de la Reserva Federal , Jerome Powell , por sus decisiones en política monetaria y aseguró que "se irá pronto" . Los dichos del líder republicano llegan días después de que el Gobierno Federal abriera una investigación penal contra el jefe de la Fed.

"La semana pasada, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años bajó del 6% por primera vez en muchos años , descendiendo muy rápidamente, y eso sin la ayuda de la Reserva Federal . Si contara con la ayuda de la Reserva Federal, sería más fácil. Pero ese inepto pronto se irá" , dijo Trump durante un discurso en Detroit, donde destacó los principales logros en su primer año de gestión.

El fin de semana, Powell confirmó que el Departamento de Justicia había abierto una investigación en su contra por supuestas irregularidades en la renovación de la sede de la entidad en Washington.

Se espera que en los próximos días Trump anuncie al sucesor de Powell, que en cualquier caso finalizará su mandato en mayo después de ocho años al frente de la Fed.

El mandatario republicano dijo que el próximo titular de la Fed no debe estar en "desacuerdo" con sus opiniones en política monetaria, lo cual generó polémica por la independencia de la entidad. Trump instó a seguir la lógica de que cuando los mercados financieros estén al alza deben recortarse los tipos de interés .

"Antes, cuando las cifras (de las bolsas) eran buenas, los tipos de interés bajaban. Cuando los resultados eran positivos, el mercado se disparaba", aseguró Trump en Detroit.

"Así es como vamos a lograrlo de nuevo. Esa es la forma tradicional. Esa es la forma correcta. Hoy en día, si se anuncian cifras excelentes (en los mercados financieros), suben los tipos de interés para intentar frenar el crecimiento, de modo que nunca se produce la recuperación que debería haber", agregó el republicano.

Expresidentes de la Fed denunciaron que Donald Trump busca "socavar la independencia" del banco central

Expresidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos cuestionaron la investigación contra Powell y aseguraron que se trata de un accionar que pone en riesgo la independencia del banco central norteamericano.

"La investigación penal al presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, es un intento sin precedentes de utilizar ataques procesales para socavar esa independencia", señaló el texto que firmaron Alan Greenspan, Ben Bernanke, Janet Yellen y otros ex altos funcionarios.