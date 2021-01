Varios miembros del gabinete de Trump renunciaron tras la "toma del Capitolio"

El último en tomar esta decisión fue Mick Mulvaney, ex jefe de gabinete de la Casa Blanca y actual enviado especial a Irlanda del Norte, quien afirmó no “poder quedarse” en el Gobierno luego de los hechos sucedidos en el Capitolio. "Llamé al (Secretario de Estado) Mike Pompeo anoche para hacerle saber que renunciaba a eso", dijo Mulvaney a CNBC y luego agregó: “ No puedo hacerlo. No puedo quedarme".