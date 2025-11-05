Donald Trump sobre la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York: "EEUU no se volverá comunista"

El Presidente estadounidense volvió a cuestionar al ahora alcalde electo de la ciudad más poblada de su país. "Eligieron al comunista. Bastante increíble”, señaló.

Al respecto, el jefe de Estado, que había sido muy crítico del postulante nacido en Uganda , mantuvo su discurso en la misma línea de lo que venía pregonando.

En una intervención que duró más de una hora, Trump aseveró: "Mientras yo esté en la Casa Blanca, Estados Unidos no se volverá comunista de ninguna forma ni en ningún aspecto. Lo vamos a impedir".

En ese sentido, amplió: "Después de los resultados de anoche, la decisión que enfrentan todos los estadounidenses no podría ser más clara : tenemos que elegir entre el comunismo y el sentido común. ¿Tiene sentido eso para ustedes? Es sentido común o comunismo".

Sobre el plan económico del joven alcalde electo, el republicano señaló: "Nuestros oponentes ofrecen una pesadilla económica. Nosotros estamos entregando un milagro económico . En nueve meses logramos la mayor inversión de fondos en la historia del país, por mucho".

Trump afirmó que "ellos quieren más gasto para el gobierno y para los inmigrantes ilegales", mientras que desde su gestión quieren "sueldos más altos para los trabajadores y las familias estadounidenses".

Incluso, se animó a ir más allá y profundizar: “Ellos representan el crimen, el caos y la corrupción. Nosotros representamos la ley, el orden y la justicia. También fronteras fuertes. Vaya si tenemos fronteras fuertes".

“Ellos ponen a Estados Unidos último; nosotros ponemos a Estados Unidos primero. Anoche, cuando estaban votando, dije: pueden elegir entre un comunista o un matón. Eligieron al comunista. Bastante increíble”, agregó.

Sin embargo, criticó el armado republicano en la elección neoyorquina: “Podríamos haber tenido mejores candidatos, eso sí".

Se cumple un año de la elección que dio como ganador a Donald Trump

Por otro lado, Trump recordó que hace exactamente un año venció en las elecciones a Kamala Harris, marcando así el comienzo de su segundo mandato presidencial.

"Hoy, en el primer aniversario de la victoria de la elección, puedo decir que hemos hecho mucho. El 5 de noviembre de 2024, los americanos eligieron a nuestro gobierno. Ese día, restauramos nuestra soberanía, recuperamos nuestra libertad y juntos salvamos nuestro país", indicó.

biden despedida Donald Trump cuestionó la gestión de Joe Biden. @potus

El presidente estadounidense aseguró que cada día lucha para “convertir las promesas hechas” y reivindicó el trabajo de su gestión, al tiempo que cuestionó la de su predecesor Joe Biden: "Hace un año éramos un país muerto, ahora somos un país que es considerado el país más fuerte de todo el mundo, con la economía más fuerte, los militares más fuertes, las amistades más fuertes y el espíritu más fuerte de cualquier nación, de cualquier lugar".

Por último, Trump concluyó: "Muchos no lo ven. Pero si miran lo que está sucediendo con todas las fábricas, todo el país está siendo construido. Si hubieran pensado en eso dos o tres años antes, sería lo opuesto. Estaban todos yéndose, ahora están todos volviendo. Y creo que podemos decir claramente que lo veremos aún más en los próximos 12 meses".