Donald Trump espera una segunda reunión a tres bandas con Vladimir Putin y Volodimir Zelenski

El presidente de EEUU Donald Trump afirmó este miércoles que espera que haya una segunda reunión a tres bandas con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, y con el ucraniano, Volodimir Zelenski , luego de que se concrete su encuentro en Alaska con el líder ruso este viernes 15 de agosto.

"Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida . Me gustaría hacerlo casi de inmediato, y tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo si desean que esté presente", subrayó en declaraciones a la prensa desde Washington.

No obstante, el republicano resaltó que puede que este segundo encuentro no se celebre si no "obtienen las respuestas" que desean .

"Hemos tenido una muy buena llamada", agregó en referencia a la videoconferencia celebrada con Zelenski junto a líderes europeos. Además, sostuvo que "habrá consecuencias muy graves" si su homólogo ruso no acepta un cese de los combates en Ucrania tras su reunión en Alaska.

Los líderes europeos acordaron "cinco prioridades" de cara a la reunión entre Putin y Trump en Alaska. Una es el alto el fuego como punto de partida y que Zelenski esté incluido en la mesa de negociaciones.

Vladimir Putin.jpg Putin sufriría "consecuencias muy graves" si no acepta un cese de los combates, sostuvo Trump. AP

Además, también apuntan a que las conversaciones formen parte de una estrategia transatlántica más amplia. "La línea de contacto debe ser el punto de partida y el reconocimiento legal de la ocupación rusa está fuera de toda cuestión", expuso el canciller alemán, Friedrich Merz.

Y agregó que "el principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza sigue siendo válido" y que son necesarias las "garantías de seguridad firmes y sólidas" para que Kiev pueda repeler cualquier futura agresión rusa.

El viaje de Zelenski, se enmarcó en el encuentro promovido por el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Ambos impulsaron esta cita para reunir a Trump con representantes de la denominada coalición de voluntarios, creada para brindar apoyo militar a Kiev.

En la previa del encuentro con los principales líderes europeos, Zelenski advirtió que se debe "impedir el engaño por parte de Rusia” en esta etapa de las negociaciones.

"No hay ninguna señal de que los rusos se estén preparando para poner fin a la guerra”, señaló y agregó que las fuerzas rusas se preparan para "operaciones ofensivas".