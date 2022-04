Zelenski exigió a la ONU que responsabilice a Rusia por crímenes de guerra en Ucrania

También pidió que se excluya a Rusia de este organismo, del cual es uno de los cinco miembros permanentes, y una reforma del sistema de Naciones Unidas para que “el derecho al veto no signifique derecho a morir”. “Ahora necesitamos decisiones del Consejo de Seguridad para la paz en Ucrania. Si no saben cómo tomar esta decisión, pueden hacer dos cosas”, dijo. “Excluir a Rusia como agresor y el que inició la guerra para que no bloquee las decisiones relacionadas con su propia agresión. Y después hacer todo lo posible para lograr la paz”, afirmó Zelenski en presencia del secretario general de la ONU, António Guterres.

“O bien la otra opción es demostrar por favor que podemos reformar o cambiar Si no hay alternativa y opción, la siguiente opción sería disolverse por completo”, exigió el presidente ucraniano. Esta sesión del Consejo de Seguridad estaba prevista desde hace tiempo y estuvo presidida por la embajadora británica.

En Ucrania, dijo Zelenski, “mataron a personas en sus apartamentos, en sus casas con granadas, aplastaron a civiles con tanques cuando estaban en el interior de sus coches en medio de la carretera, únicamente por su placer”. “Despedazaron miembros, cortaron gargantas. Las mujeres fueron violadas y las mataron delante de sus hijos”, declaró desde una oficina.

Estas acciones demuestran que “ahora se viola literalmente la Carta de las Naciones Unidas, desde su primer artículo”, dijo Zelenski, quien pidió que “se responsabilice” a Rusia de “los peores crímenes de guerra” cometidos, según él, desde la Segunda Guerra Mundial. “Si esto continúa, los países solo podrán confiar en la potencia de sus propias fuerzas para garantizar la seguridad, y ya no en el derecho internacional, en las instituciones internacionales”, y Naciones Unidas “tendrá que cerrar”.

“Hay que restablecer la Carta de la ONU inmediatamente”, pidió.

Tras esta declaración y la difusión de un vídeo de “imágenes espantosas”, en palabras de la embajadora británica Barbara Woodward, el representante ruso ante el Consejo de Seguridad respondió al presidente ucraniano.

“No vinimos a Ucrania a conquistar territorios”, dijo Vasili Nebenzia, rechazando una vez más las acusaciones de que el ejército ruso cometió atrocidades.

“Vieron cadáveres y escuchado testimonios, pero solo vieron lo que nos mostraron. No pueden ignorar las flagrantes incoherencias en la versión de los hechos promovida por los medios de comunicación ucranianos y occidentales”. Añadió que su país ha evacuado a “600.000 personas” de Ucrania, incluidos “más de 119.000 niños”.