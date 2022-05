La fiscal que investigó a Urribarri por corrupción fue destituida

La fiscal fue destituida de su cargo acusada por mal desempeño, por no haberse apartado en otra causa de corrupción que cursó en la provincia.

La fiscal es quien llevó adelante la causa en la que se condenó a 8 años de prisión.

A su vez, había sido enjuiciada después de que Carlos Reggiardo, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, la denunciaron por no haberse apartado de una causa de alto impacto a nivel provincial conocida como "causa de los contratos truchos" de la Legislatura provincial.

Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, que eran coordinados por Goyeneche, dieron con el contador Pedro Opromolla, amigo de Goyeneche, y con quien compartía dos propiedades.

Aramberry y Yedro imputaron y pidieron 6 años para Opromolla y, a su vez, denunciaron ante el Jurado de Enjuiciamiento provincial a Goyeneche.

La fiscal se apartó del caso luego de que se conociera su nexo con Opromolla.

En el juicio, argumentó que nunca había tenido trato directo con el acusado porque era un vínculo de su esposo.

Goyeneche fue quien detectó las maniobras fraudulentas por 50 millones de dólares que involucran a los partidos políticos de Entre Ríos.

Las denuncias presentadas contra Goyeneche se desarrollaron cuando la fiscal conducía la acusación por la megacausa de corrupción que terminó con el ex gobernador Urribarri.

Según la fiscal, su destitución sería comunicada el lunes. Por lo que expresó su decisión de apelar la medida ante la Corte Suprema provincial y, de ser rechazada su apelación, irá a la Corte Suprema de la Nación.

"Como todo proceso obsceno nunca me entero. Sé que (el fallo de destitución) salió porque me lo han informado personas cercanas (al jurado). Pero no me lo han notificado. Espero que lo hagan hoy", dijo Goyeneche en declaraciones periodísticas.

Para la fiscal, la resolución se trata de "la consumación de un golpe dado por la corrupción en un proceso tendiente a mantener el estatus quo en la provincia", y advirtió: "Este es el primer round".