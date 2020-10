Minera canadiense confirma megainversión superior a u$s3.000 millones en San Juan

El proyecto utilizará instalaciones sanjuaninas en un 100%, con lo cual una vez que entre en producción, el distrito gobernado por Sergio Uñac pasaría a ser “una de las principales provincias exportadoras luego de las grandes productoras de cereales”, mencionaron a este medio desde Cuyo. Teniendo en cuenta el valor de la onza, Josemaria produciría u$s 595.800.000 en onzas de oro; u$s 1.116.848.000 en cobre y u$s 31.200.000 en plata por año. Actualmente queda en el país 30%, pero bajaría al 25% el año que viene. Mientras que a San Juan el 3%.