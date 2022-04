"Con 160 impuestos no se puede seguir adelante. Hay que ponerle un límite al Gobierno"

El planteo de Rocchia Ferro, que también es titular de la Unión Industrial de Tucumán y una de las voces más activas de la avanzada empresaria del Norte Grande ante Nación en pos de mayores beneficios, se inscribe precisamente en la necesidad de blindar la actividad económica en esta zona del país más allá de las diferencias políticas.

“El Norte puede ser una vaca verde, un bosque renovable”, dijo al hablar de las ventajas a futuro de la producción zucro alcoholera, que actualmente aporta 700 mil litros de alcohol diarios a la matriz energética nacional como materia prima para la elaboración del bioetanol. Según las estimaciones del empresario, el objetivo es elevar la producción de 700 a un millón de litros diarios de este componente clave para el ahorro de divisas en la elaboración de los combustibles.

En rigor, la creciente importancia del bioetanol en el mercado de los hidrocarburos se materializó ayer con la presencia, por primera vez en la historia zafrera, de representantes de la empresa YPF, que llegaron hasta La Florida para dar su respaldo a la participación del sector azucarero en la industria de los combustibles.

Más adelante, la vicepresidenta de Los Balcanes, Catalina Lonac, realizó una fuerte crítica al sector político y llamó a terminar con “la limosna del Estado” y a “construir una Patria con caridad”.

“Con 160 impuestos no podemos seguir adelante. El Gobierno se comporta como un niño. Y hay que ponerle un límite. Esta Patria no aguanta una tontera más”, dijo y pidió un “renunciamiento patriótico” para quien no esté a la altura de las necesidades del país ante la crisis económica y social por la que atraviesa.

“Esto no debe ser una novela colombiana que debemos ver todos los días. Todos somos imprescindibles”, cerró la empresaria tucumana.

El comienzo de la zafra azucarera, corazón de la industria de esta región del país, se traduce en un punto de partida significativo para la reconstrucción de la economía regional, fuertemente castigada por los años de la pandemia y, ahora, por el impacto de la guerra en Europa.

Y aunque nadie quiso pronosticar cuál será el volumen que se espera producir en esta campaña, la esperanza del Grupo Los Balcanes se sostiene en mantener los últimos registros que rondaron las 3,4 millones de toneladas de caña.

Por su parte, en su discurso, el gobernador Jaldo dijo: "Tenemos un país en guerra, que se materializa en la mesa de cada argentino. Debemos dejar de lado las diferencias, las cuestiones políticas que nos dividen y ponernos a trabajar”.

El mandatario, que reemplazó a Juan Manzur cuando éste se mudó el año pasado a los despachos nacionales, pidió ver a esta zona del país como una gran región, y valoró la fuerza de choque que viene teniendo el conglomerado de gobernadores del Norte Grande que, de hecho, estuvo el lunes en Buenos Aires para acercar a Sergio Massa una serie de proyectos tendientes a disminuir las asimetrías regionales.

“No sabíamos qué iba a pasar con el gas y con el gasoil, y ahora, aunque no se han despejado los nubarrones, tenemos un camino de previsibilidad marcado que nos asegura que no faltará combustible para el Norte Grande en el invierno”, marcó.

Por último, Jaldo celebró el impulso y la importancia de la empresa Los Balcanes para la matriz productiva de la provincia y pidió que “cuenten no solo con el apoyo del gobierno provincial, sino también con el nacional, que tiene problemas graves, como la inflación, pero mira hacia el interior como ningún otro”.

Luego de Los Balcanes, vendrá el inicio de la campaña de otros 13 ingenios que se extenderá por seis meses.

El ingenio nació en 1894, de la mano de Pedro G. Méndez quien encabezó junto a un grupo de inversores la fundación de la empresa. Rápidamente se convirtió en el eje socio-económico a través del cual se desarrolló la comuna con la que comparte nombre y a su vez, se convirtió en la fuente de ingresos económicos de cientos de familias. En 1994, fue adquirido por la Cía. Azucarera Los Balcanes. Desde entonces la producción en cuanto a cantidad, calidad y variedad de productos creció significativamente. Hoy, el predio se convirtió en una Usina que genera alimento y energía.