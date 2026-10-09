ABB apuesta a expandir la infraestructura de carga para autos eléctricos en Argentina + Agregar ámbito en









La compañía participó de Expo Auto Chino y destacó las oportunidades que abre el avance de los vehículos electrificados. Ya cuenta con estaciones de carga rápida en corredores estratégicos del país y trabaja en nuevas instalaciones.

En Argentina ABB, está acompañando este desarrollo a través de importantes acuerdos con terminales automotrices y convenios con operadores.

ABB, líder global en electrificación y soluciones de carga para vehículos eléctricos, participó de la primera edición de Expo Auto Chino, que se realizó en el centro de exposiciones de Costa Salguero, en Buenos Aires, del 2 al 4 de octubre; uno de los principales encuentros del sector automotor, que reunió a fabricantes, importadores y referentes de la movilidad.

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ABB con presencia en más de 85 mercados y millones de sesiones de carga habilitadas a través de su tecnología, es líder global en soluciones de carga para vehículos eléctricos. A través de su división E-mobility, es el partner natural elegido por fabricantes de automotores, operadores de redes de carga energética vehicular y empresas de transporte público y privado, tanto terrestre como marítimo, a nivel mundial.

El mercado de vehículos electrificados de Argentina ya representa aproximadamente uno de cada seis vehículos nuevos, incluyendo todas las tecnologías híbridas y eléctricas. “Este escenario plantea el camino para considerar a la electromovilidad como un ecosistema energético en sí mismo, lo cual abre el desafío y también la oportunidad para que todos los actores, públicos y privados, aporten innovación, inversiones y respaldo para articular una infraestructura acorde y sustentable que acompañe el desarrollo y el crecimiento del sector, en línea con lo que está expresando el consumidor”, mencionó Adrián Marras, Director regional de Electrificación en ABB.

La experiencia de otros países, tanto de la región como de otras latitudes da cuenta que, en forma estratégica y programada, se puede avanzar exitosamente en la consolidación de una infraestructura acorde a las condiciones de cada territorio con la activa participación del Estado, los distribuidores de energía, los fabricantes de autos y los proveedores de tecnología. En Argentina, ABB viene acompañando distintas iniciativas vinculadas a la movilidad sostenible y la electrificación del transporte, colaborando junto a actores públicos y privados en proyectos destinados a promover el desarrollo de infraestructura de carga y la adopción de nuevas tecnologías.

Roberto Stazzoni, responsable del segmento de electromovilidad de ABB, contó que “en movilidad eléctrica, la empresa acompaña la expansión de la infraestructura de carga en Argentina, con estaciones rápidas ya operativas en corredores como Buenos Aires–Rosario–Córdoba, y nuevas instalaciones en desarrollo. A nivel global, se han comercializado más de un millón de cargadores, incluyendo modelos de alta potencia como el Terra 360, capaz de entregar 100km de autonomía en menos de tres minutos. Esta infraestructura es clave no solo para la adopción del vehículo eléctrico, sino también para el desarrollo de empleo y cadenas de valor asociadas”.

ABB cuenta con más de 20 años de experiencia en infraestructura de carga y ha vendido más de un millón de cargadores para vehículos eléctricos en más de 85 mercados. En Argentina ABB, está acompañando este desarrollo a través de importantes acuerdos con terminales automotrices y convenios con operadores, para fortalecer la experiencia de todos aquellos consumidores que se están volcando a la electromovilidad. La expertise, tecnología, talento e innovación que viene desarrollando ABB, en sus más de 140 años de trayectoria, lo erigen como líder en la categoría de infraestructura para la electromovilidad. Muestra de ello es su figura como patrocinador global de la FIA Fórmula E, la principal categoría de automovilismo totalmente eléctrico del mundo, competición que reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y el futuro de la movilidad.