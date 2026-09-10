Aerolíneas Argentinas suma un vuelo directo a una playa paradisíaca: a partir de cuándo se habilita la ruta

La aerolínea de bandera anunció la apertura de un vuelo directo hacia la isla que causa furor entre los viajeros locales.

La apertura de la ruta directa coincide con un momento de expansión turística para esta pequeña isla del Caribe.

Aerolíneas Argentinas confirmó la incorporación de una ruta directa sin antecedentes para conectar Buenos Aires con uno de los destinos caribeños con mayor expansión en la preferencia de los turistas locales. La medida fue oficializada por el CEO de la empresa, Fabián Lombardo, respondiendo a una demanda en ascenso constante .

La iniciativa conectará de forma directa el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con Curazao , facilitando el traslado hacia un entorno que combina arquitectura de estilo europeo, buceo de nivel internacional y más de 35 playas . El anuncio fue celebrado de inmediato por la Oficina de Turismo de la isla.

El servicio comenzará a operar a partir del 2 de enero de 2027 como parte de la programación de la temporada de verano de la compañía. La ruta mantendrá sus operaciones de forma regular hasta el 29 de marzo de ese mismo año .

La frecuencia contempla cuatro vuelos semanales . El esquema trazado por la aerolínea incluye dos tramos directos sin escalas entre Ezeiza y el Aeropuerto Internacional de Hato, mientras que otras dos frecuencias realizarán una escala previa en la isla de Aruba.

Desde la Oficina de Turismo de Curazao destacaron que el vuelo directo marca un punto de inflexión en la conectividad bilateral. La reducción en los tiempos de viaje y la mayor comodidad operativa resultan factores clave para consolidar el flujo de pasajeros.

Curazao: crecimiento récord del mercado argentino

La decisión estratégica de habilitar esta ruta responde al notable incremento en la llegada de turistas argentinos. Entre enero y julio de 2026 se registraron 182.840 noches de visitantes del país en la isla, lo que representa un salto del 72% en comparación con las 106.172 contabilizadas en el mismo período de 2025. Las estadísticas oficiales señalan los siguientes datos clave:

Enero a julio de 2026 : Ingresaron 23.924 turistas argentinos, marcando un incremento del 79% frente a los 13.362 recibidos en el mismo tramo de 2025.

: Ingresaron 23.924 turistas argentinos, marcando un incremento del 79% frente a los 13.362 recibidos en el mismo tramo de 2025. Julio de 2026 : La isla recibió 4.862 visitantes nacionales, superando en un 69% los 2.885 registrados en julio del año previo.

: La isla recibió 4.862 visitantes nacionales, superando en un 69% los 2.885 registrados en julio del año previo. Cierre de 2025 : El año anterior había concluido con 22.935 pasajeros argentinos, lo que implicó una suba del 139% respecto de 2024.

: El año anterior había concluido con 22.935 pasajeros argentinos, lo que implicó una suba del 139% respecto de 2024. Proyección anual 2026: Las autoridades estiman alcanzar los 29.000 viajeros al finalizar el año, un 26% más que en 2025.

Curazao, el país más pequeño del mundo del Mundial 2026 y otras curiosidades

El crecimiento del interés turístico coincidió con una visibilidad internacional inédita generada por el Mundial 2026. La selección de fútbol de Curazao, apodada "Blue Wave", clasificó por primera vez en su historia a la cita mundialista que se llevó a cabo en Estados Unidos, México y Canadá y se convirtió en el país más pequeño en disputar el torneo.

Cuenta de X: @TheBlueWaveFFK

Con una superficie de 444 kilómetros cuadrados y unos 200 mil habitantes, la nación superó exigentes etapas clasificatorias en la Concacaf superando a selecciones como Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas. El territorio insular presenta además características culturales e históricas singulares: