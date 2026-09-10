Comafi renovó su marca y redobla su estrategia en empresas, agro y mercado de capitales

La entidad presentó una nueva identidad después de más de 40 años de trayectoria. El cambio forma parte de una estrategia que busca profundizar su presencia en empresas, agronegocios y mercado de capitales, además de negocios como leasing, CEDEARs y soluciones de inversión.

Comafi presentó una nueva identidad de marca como parte de una estrategia con la que busca acompañar la transformación que viene atravesando la entidad y profundizar su crecimiento en segmentos como empresas, agronegocios y mercado de capitales .

La renovación llega después de más de 40 años de trayectoria y, según explicó la compañía, no se limita a un cambio de imagen, sino que busca reflejar la evolución que experimentó el negocio durante los últimos años, con una ampliación de sus capacidades y una mayor diversificación de sus actividades.

En esta nueva etapa, Comafi busca acelerar su crecimiento en segmentos en los que considera que cuenta con experiencia y ventajas competitivas , particularmente empresas, agronegocios y mercado de capitales. La estrategia también alcanza otras líneas especializadas, como leasing, CEDEARs y soluciones de inversión .

“Comafi inicia una nueva etapa en un momento clave de su evolución. Contamos con una organización sólida, preparada para seguir creciendo y generando valor en el mercado. Nuestro objetivo es profundizar este camino, acelerando la transformación, integrando tecnología en cada rincón de nuestra operación para proyectar a Comafi hacia los próximos años”, afirmó Gonzalo Gutiérrez, CEO de Comafi.

La nueva identidad se articula alrededor del concepto “A la altura de tus desafíos” , con el que la entidad busca sintetizar una propuesta basada en la combinación de agilidad, cercanía y experiencia técnica para atender las necesidades de sus diferentes clientes.

El cambio de marca apunta, además, a acompañar una transformación del negocio que ya se encontraba en marcha. La entidad busca posicionarse con una estructura capaz de responder con mayor rapidez y flexibilidad, pero manteniendo el perfil técnico y la prudencia que caracterizaron su desarrollo durante las últimas cuatro décadas.

“Renovar una marca con más de 40 años de historia implicó mucho más que un cambio de imagen. Evolucionamos la forma de expresarnos para que la marca transmita realmente quiénes somos, nuestro diferencial de una forma más cercana, ágil y acorde a los desafíos actuales de nuestros clientes y los propios. Porque estar a la altura de sus desafíos, implica arrancar por revisar en profundidad los nuestros”, señaló Tamara Vinitzky, Directora Ejecutiva de Desarrollo de Negocios y CMO de Comafi.

Por su parte, Francisco Cerviño, vicepresidente de Comafi, vinculó directamente la renovación de la identidad con los cambios que atravesó el negocio.

“La renovación es una consecuencia natural de la evolución alcanzada por la organización. Repensamos la marca porque el negocio ya había evolucionado. Necesitábamos que nuestra comunicación reflejara exactamente lo que hoy somos: una organización con capacidad para combinar conocimiento del mercado, cercanía, agilidad y equipos expertos que desarrollan soluciones a medida para cada desafío”, sostuvo.

Cómo es la nueva identidad de Comafi

En términos visuales, la nueva identidad busca transmitir dinamismo, movimiento y solidez. El nuevo símbolo combina, según explicó la entidad, la agilidad de un velero con la estabilidad de una gran embarcación, como representación de la capacidad de adaptarse con rapidez sin perder solidez frente a contextos desafiantes.

El proyecto fue desarrollado junto con la consultora FutureBrand, que trabajó en unificar las diferentes expresiones de Comafi bajo una misma identidad.

“El desafío fue construir una marca capaz de representar con mayor claridad la escala, la diversidad y la ambición que Comafi había alcanzado. La organización había evolucionado y su identidad necesitaba acompañar ese cambio”, explicó Gustavo Koniszczer, Managing Director de FutureBrand Hispanic America.

Koniszczer agregó: “Trabajamos sobre un sistema que ordena y unifica sus distintas expresiones bajo una misma idea de marca, sin perder la flexibilidad necesaria para hablarle a públicos y negocios muy diferentes. El nuevo símbolo sintetiza esa lógica, combina movimiento y estabilidad, dos fuerzas que conviven en Comafi. Más que actualizar una estética, buscamos darle a la organización una plataforma reconocible, consistente y preparada para crecer, capaz de proyectar su trayectoria hacia el futuro y fortalecer su presencia en cada punto de contacto”.