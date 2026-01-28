Alejandro Bulgheroni recibió en Nueva York el premio "Lifetime Achievement Award" por su aporte global al mundo del vino

Durante los Wine Star Awards de Wine Enthusiast, realizados en The Glasshouse de Nueva York, el empresario argentino recibió un reconocimiento a su trayectoria, su visión internacional y su compromiso con la excelencia y el lujo sostenible en la industria vitivinícola.

Alejandro Bulgheroni fue protagonista de una noche especial en Nueva York al recibir el Lifetime Achievement Award en el marco de la 26° edición de los Wine Star Awards , organizados por la prestigiosa publicación estadounidense Wine Enthusiast. El premio se compara con otros altos reconocimientos honoríficos en otras industrias, como el Oscar Honorífico , los Premios Kennedy o el Premio a la Trayectoria de los Latin Grammy.

La ceremonia se realizó el lunes 26 de enero pasado en The Glasshouse , un espacio en Manhattan diseñado para eventos corporativos, bodas y celebraciones de gran escala con vistas panorámicas al río Hudson y al skyline. La gala reunió a referentes de toda la cadena de valor del vino y las bebidas, en un evento que cada año distingue a las figuras más influyentes del sector por su impacto, innovación y contribución al desarrollo de la industria a nivel global.

El premio Lifetime Achievement Award reconoce una trayectoria marcada por una mirada internacional , la construcción de proyectos de largo plazo y un fuerte énfasis en la calidad, valores que Wine Enthusiast destacó al anunciar la distinción.

Al recibir el galardón, Bulgheroni compartió la filosofía que atraviesa cada una de sus bodegas y proyectos: “Siento que cada bodega, cada destino, refleja una filosofía de herencia, cultura y lujo sostenible. Cada una de estas bodegas comparte el mismo espíritu: crear vinos que reflejen el alma del lugar, elaborados con un profundo respeto por la naturaleza, la innovación, la tradición y la hospitalidad".

En su mensaje, el empresario también puso el foco en la dimensión humana de su trabajo y en la experiencia que busca transmitir a quienes visitan sus establecimientos: “El verdadero éxito no se mide por estrellas o premios, sino por los recuerdos que dejamos en quienes nos visitan: el silencio de los viñedos, la calidez de nuestra gente y la huella de nuestras raíces”.

Alejandro Bulgheroni Family Vineyards (ABFV) Desde la Patagonia a Garzón (Uruguay), del Valle de Napa (EEUU) a Toscana (Italia), y de Burdeos (Francia) al resto de sus destinos, cada bodega del grupo Alejandro Bulgheroni Family Vineyards (ABFV) expresa su origen con autenticidad y respeto por la tierra.

Un proyecto vitivinícola con alcance internacional

Alejandro Bulgheroni Family Vineyards (ABFV) cuenta con presencia en seis países y reúne más de 1.150 hectáreas cultivadas. Desde distintos puntos de América y Europa, cada bodega del grupo busca reflejar su entorno natural y cultural, integrando tradición, comunidad y respeto por la tierra como ejes centrales del proyecto.

Guiado por la visión de su fundador, Alejandro Bulgheroni, ABFV apunta a crear vinos que transmitan identidad, emoción y autenticidad, con una propuesta que abarca tanto la elaboración como la experiencia del visitante, siempre bajo una misma filosofía de excelencia y sostenibilidad.

Con este Lifetime Achievement Award, Wine Enthusiast distingue no solo una carrera empresarial, sino una manera de entender el vino como puente entre territorios, culturas y personas, consolidando a Bulgheroni como una figura de proyección internacional dentro del universo vitivinícola contemporáneo.

Alejandro Bulgheroni impulsa 15 proyectos internacionales

El reconocimiento internacional subraya una visión integral que combina producción vitivinícola, hospitalidad y experiencia del visitante en sus bodegas. Para Bulgheroni, cada proyecto es una expresión del territorio en el que se desarrolla, con una identidad propia que articula origen, cultura y una propuesta de lujo sostenible, donde el respeto por la naturaleza y la tradición convive con la innovación.

Actualmente, Alejandro Bulgheroni lidera un portafolio internacional de 15 proyectos/estates, consolidando una plataforma global enfocada en la calidad, el origen y el desarrollo sostenible. Esta presencia en distintas regiones vitivinícolas del mundo responde a una misma premisa: crear vinos que expresen el carácter del lugar y construir emprendimientos con una perspectiva de largo plazo.

