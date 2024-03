Alquileres digitales: la proptech Flexy dice que alquilar será tan sencillo como hacer una compra online

La plataforma incluye tanto los alquileres de largo plazo como los temporarios. Y, entre otras novedades, ofrece financiamiento propio para locadores y locatarios. Ya está disponible en todo el país y proyecta su desembarco en España y Chile para 2025.

¿Startups vs inmobiliarias?

A continuación, transcribimos el diálogo entre Ámbito y Lautaro Reynoso, CEO de Flexy.

¿Cómo es la propuesta de Flexy?

Entre las funcionalidades claves de la plataforma, en Flexy se pueden publicar y gestionar alquileres temporarios, también propiedades para alquileres a largo plazo, así como también comprar y vender propiedades o terrenos.

Todo se realiza de manera 100% digital para así evitar las tradicionales prácticas engorrosas y burocráticas tales como pagos en efectivo, firmas presenciales o la coordinación de un horario para visitar el lugar.

El objetivo siempre fue darle a los usuarios una forma rápida, flexible y económica de alquilar una propiedad.

¿Es una competencia digital para las inmobiliarias tradicionales?

La idea de Flexy no es competir con las inmobiliarias, sino más bien tratar de ser aliados. Por eso, una de las principales funciones es el CRM de gestión de alquileres. Hoy en día un gran problema que tienen las inmobiliarias es la gestión de propiedades en alquiler, ya que es lo menos rentable y lo más engorroso de administrar. Con este panel de gestión, cualquier inmobiliaria ahora puede seguir generando alquileres manteniendo sus procesos internos; pero al cargar sus contratos en Flexy, se olvidan totalmente de la gestión. Flexy se encarga de eso al 100% y no le genera ningún costo para la inmobiliaria (es el propietario quien abona esa mínima comisión que se descuenta de las mensualidades, como se hizo toda la vida). Además pueden también publicar sus propiedades en venta de forma 100% gratis, cosa que en otras plataformas hay que pagarlas y no son nada baratas.

¿Cuál es el diferencial en la propuesta de Flexy?

El sistema tradicional es un modelo que está vigente desde hace décadas, que no tiene ninguna mejora desde hace años, y que está repleto de burocracias y altos costos.

Es por eso que Flexy propone un formato de alquiler evolucionado: apostamos en el desarrollo de esta proptech para que alquilar una propiedad -por día, meses o años- pueda ser tan rápido y fácil como pedir comida por una app.

Además, si nos centramos sólo en los alquileres temporales, Flexy cuenta con un sistema de financiamiento propio que le permite a los huéspedes abonar su alojamiento en hasta 6 cuotas, mientras que el propietario recibe el dinero de manera inmediata. Este es un diferencial con respecto a otras plataformas disponibles en el país. Les permite ganarle a la inflación y notamos que es uno de los puntos claves que está atrayendo cada vez más usuarios a la plataforma.

Y entre los beneficios que ofrecemos para los propietarios, Flexy les regala un mes de alquiler a quienes alquilan por primera vez su propiedad (válido para alquileres de 36 meses). En tanto, los inquilinos, cuentan con la posibilidad de financiar los gastos de ingreso a la propiedad para facilitar y dar rapidez al proceso.

Tecnología y mercado inmobiliario

¿Cuáles fueron los principales desafíos para el proyecto?

Depende de las función de Flexy que analicemos. Por ejemplo, hablando de los alquileres digitales -es decir, la opción donde un propietario publica una propiedad para su alquiler a largo plazo en la plataforma-, el principal reto es que somos la única plataforma en Argentina en permitir esto.

Flexy es la primera plataforma argentina en generar contratos a largo plazo entre inquilinos y particulares de forma 100% online. De esta manera, apostamos a un cambio de paradigma, ya que alquilar un departamento durante 1, 2 o 3 años, pero íntegramente desde una plataforma, era un escenario impensado antes de la creación de Flexy.

¿Y cómo es la reacción de los usuarios frente a esta nueva modalidad de contratación?

Más allá de los desafíos lógicos de cualquier startup en Argentina, esta propuesta además conlleva a tener que educar a los usuarios, tanto propietarios como inquilinos, a confiar en este novedoso y revolucionario método de alquilar al que no estamos acostumbrados.

Es por eso que, para lograr que todo 100% digital, cada publicación cuenta con fotos y videos de la propiedad y una revisión personalizada de agentes de Flexy para garantizar la veracidad y posterior seguridad de la transacción, puntos que eran claves para que los usuarios confiaran en este sistema revolucionario para el mercado inmobiliario argentino. Por otro lado, todos los contratos digitales cuentan con la certificación electrónica que se hace a través de blockchain, por lo que son 100% seguros.

¿Cuáles son los planes de corto y mediano plazo?

Este año las fichas van a estar puestas en conseguir que los propietarios conozcan el proyecto, prueben nuestra nueva tecnología y procesos evolucionados publicando sus propiedades. Estamos convencidos que es cuestión de tiempo de que luego de conocer la plataforma y todos los beneficios que ofrecemos, tanto los propietarios como inquilinos se van a ver enormemente beneficiados y la forma de alquiler en Argentina va a cambiar para siempre.

Para este año, apostamos a seguir llegando a más puntos del país y vamos a avanzar para llegar a otros países de Latinoamérica de habla hispana, para llevar nuestra tecnología a muchos más inquilinos y propietarios que lo necesitan.

Para 2025, proyectamos un desembarco fuerte en España y Chile. Creemos que estos países, a diferencia quizás del público argentino, están un paso más adelante en cuestión de mejoras tecnológicas y, sobre todo, en confiar en un sistema de alquiler 100% digital. Estos desembarcos nos parecen claves para seguir fortaleciendo el modelo de negocio para los próximos años.