Amazon cierra la adquisición de MGM por u$s8.500 millones

La finalización de la transacción se produce dos días después de que el acuerdo Amazon-MGM recibiera la autorización del regulador antimonopolio de la Unión Europea, que aprobó "incondicionalmente" la adquisición propuesta por Amazon de MGM , en parte porque "el contenido de MGM no puede considerarse imprescindible". ” La Comisión Europea, en su revisión antimonopolio, encontró que las superposiciones entre los negocios de Amazon y MGM son "limitadas".

En ese momento, el acuerdo aún estaba pendiente de aprobación por parte de la Comisión Federal de Comercio (CFC) de EE. UU., a la que Amazon le había dado un plazo de mediados de marzo para emitir una decisión sobre la aprobación de la transacción, informó el Wall Street Journal. Eso significaba que si la CFC no presentaba una impugnación legal antes de la fecha límite, Amazon podría seguir adelante con el acuerdo, según el informe.

Las compañías aún no han revelado cómo será el liderazgo en MGM y Amazon ahora fusionados, donde Jennifer Salke es actualmente la directora de Amazon Studios y las conversaciones de la industria han llevado a especular que podría servir como jefa de un estudio combinado. No está claro si el equipo ejecutivo de MGM, que incluye al director de cine Michael De Luca y al director del grupo de televisión Mark Burnett, permanecerá después de la fusión.

“MGM tiene un legado de casi un siglo de producción de entretenimiento excepcional, y compartimos su compromiso de ofrecer una amplia gama de películas y programas de televisión originales a una audiencia global”, dijo Mike Hopkins, vicepresidente senior de Prime Video y Amazon Studios. . “Damos la bienvenida a los empleados, creadores y talentos de MGM a Prime Video y Amazon Studios, y esperamos trabajar juntos para crear aún más oportunidades para ofrecer narraciones de calidad a nuestros clientes”.

Chris Brearton, director de operaciones de MGM, agregó: “Estamos emocionados de que MGM y su generosidad de marcas icónicas, películas y series de televisión legendarias, y nuestro increíble equipo y socios creativos se unan a la familia Prime Video. MGM ha sido responsable de la creación de algunas de las películas y series de televisión más conocidas y aclamadas por la crítica del siglo pasado. Esperamos continuar con esa tradición a medida que avanzamos en este próximo capítulo, uniéndonos con el gran equipo de Prime Video y Amazon Studios para brindar al público lo mejor en entretenimiento en los años venideros”.

MGM, fundada en 1924, traerá a Amazon un catálogo de más de 4.000 películas y 17.000 programas de televisión, incluidas las franquicias cinematográficas de James Bond, Pink Panther y Rocky. Amazon cree que “el valor financiero real detrás de este acuerdo es el tesoro de [propiedad intelectual] en el catálogo profundo que planeamos reinventar y desarrollar junto con el talentoso equipo de MGM”, dijo Hopkins al anunciar el acuerdo el año pasado.

El catálogo de películas de MGM incluye "12 Angry Men", "Basic Instinct", "Creed" y "Rocky", "Legally Blonde", "Moonstruck", "Poltergeist", "Raging Bull", "Robocop", "Silence of the Lambs". ”, “Stargate”, “Thelma & Louise”, “Tomb Raider”, “Los siete magníficos”, “La pantera rosa”, “El asunto de Thomas Crown” y, por supuesto, la serie de James Bond. En el frente de la televisión, el estudio ha producido "Fargo", "The Handmaid's Tale" y "Vikings".