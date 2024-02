Balance PATA: un gran semestre, un escenario incierto

No le cabe el honor de ser la cotizante argentina más antigua -esta es el BBVA que lista desde 1888-, pero si la de ser la empresa 100% argentina que hace más tiempo cotiza -1942- y que hace más tiempo pertenece al mismo grupo de control.

Un punto clave en este desarrollo ha sido la estrategia desde la “refundación” del grupo en 1978, de apuntar a las pequeñas y medianas localidades del interior, buscando diversificarse, sin entrar a competir de manera directa con las grandes cadenas de supermercados extranjeros. La magia de esto es que le ha permitido crecer con cierta independencia a la situación macroeconómica del país. Cuando el cambio nos desfavorece, sus tiendas en Villa La Angostura, Bariloche, Rio Turbio y toda la región fronteriza “vuelan” regalo de los chilenos. Cuando no, es el turno del turismo local (San Martin de los Andes, Ushuaia y El Calafate son sus bastiones). Los beneficios de Vaca Muerta, los comparte a través de su sucursal en Añelo, inaugurada antes del boom en 2017 (el terreno es incluso anterior, lo que habla de un “buen ojo”) y en el resto de la zona de influencia (Neuquén, Plottier, Zapala). Los “del campo” con sus sucursales en las provincias de Buenos Aires y Córdoba y Santa Fe.

Cuando al mundo le va bien, son sus frigoríficos los que ponen el hombro. Aquí, en un principio la apuesta era por las exportaciones a Europa a través de la cuota Hilton (sus campos en la Patagonia le aseguran un suministro de alta calidad y libre de aftosa), donde históricamente ha estado entre los cinco mayores proveedores, pero en los últimos años su interés se ha ampliado al mercado chino, donde el nicho más interesante es el de la carne de alta calidad que ella produce.

Bien. Y si quiere muy bien. Pero esto no significa que PATA sea invulnerable a los vaivenes de nuestra economía.

El presente

Los balances no son mas que una foto imperfecta que se toma en un momento dado y que debemos mirar dentro del contexto en que se tomó.

El 2023 no fue un buen año para los consumidores argentinos, pero tampoco resultó terrible. Según CAME en los doce meses a noviembre el consumo había caído 2.9%. Después vinieron diciembre con un desplome de 10.8% y enero de este año en que bajó 14.8% (-28.5% en doce meses). Lo que suceda ahora en febrero, mejor ni pensarlo.

Ventas minoristas CAME.jpg Salvo durante el periodo eleccionario, el 2023 fue un año con una timida caida en las ventas minoristas... hasta que llego diciembre

El balance que estamos comentando es el semestral junio-diciembre, así que apenas incorpora de manera marginal lo que está sucediendo. Como un primer paso, esto explica que no fuera un mal período para PATA.

Aquí viene a cuento una aclaración que comprende a todo el sector de supermercados. Si algún error cometió la administración anterior es cargar a los proveedores el grueso del costo de los “precios cuidados” -la realidad es que la competencia y los bajos márgenes de los supermercados no daban ni dan lugar a que fueran ellos los que llevaran la mochila- en lugar de buscar alternativas más neutras como una reducción de impuestos. El resultado es que, si a bien a grandez rasgos los super no perdieron competitividad e incluso podríamos decir que la incrementaron frente a la competencia más desleal, hoy el péndulo se fue al otro extremo y los proveedores no tienen otro camino que incrementar sus márgenes para compensar las pérdidas acumuladas, o sino quebrar.

Es así como en diciembre pasado los alimentos y bebidas treparon en promedio 29.7%, 4.6 puntos por encima del índice General de Precios , y en enero 20.4%, en línea con el promedio general (20.6%). Es obvio que a quien mas golpea esto es a los consumidores, pero también a los supermercados que -a la vista de sus escasos márgenes- no pueden sino trasladar de manera casi directa estos aumentos, lo que les generara una caída en las ventas.

Acá es donde la estrategia de PATA a través de su tarjeta La Anónima, gerenciada por su controlada Tarjetas del Mar, su fuerte incursión en el comercio online vía “La Anónima Onlie”, la provisión de su propia carne y feteados, sus propios centros de logística (Patagonia Logística) y sus marcas propias y, con más de 600 productos en góndola, podría brindarle cierta “protección” mientras se realiza este proceso de ajuste.

De hecho, este armado es tal vez una de las razones que explican por qué en líneas generales y como se ve en gráfico, el precio de sus acciones (en dólares libres) han tendido a demostrar cierta resiliencia durante los periodos recesivos.

Pata y las recesiones.jpg (Históricamente las recesiones no han golpeado de manera directa a las acciones de PATA)

El balance

Durante 2023 las acciones de la Importadora y Exportadora de la Patagonia fueron la estrella del mercado argentino -lo que motiva este comentario-, trepando un impresionante 862.39% (el S&PMerval 360.06%), después de haber ganado un respetable 149.44% en 2022 (el S&P Merval, 142.02%).

Pata versus Merval.jpg PATA, la estrella de 2023

El semestral que acaba de ingresar bien justifica la suba, especialmente tratándose de un papel, como en el caso de algunos grandes maestros de la pintura, históricamente “postergado”. Pero en vista del brutal cambio de escenario, no vale la pena perder demasiado tiempo con lo que pasó.

Graficos Balance PAta semeste al 30 dicimbre 2023.jpg Un negocio que explica la suba de las acciones

En los seis meses a diciembre pasado ganó un neto de $ 28,804 millones esto es 238% más que un año atrás y lo que es aún mejor, esto representó 5.28% de los ingresos netos cuando antes fueron 1.61%, reflejando las mejoras internas de la sociedad. Las ventas en supermercados aportaron 92.6% de la facturación, frigoríficos 7.2% y tarjeta de crédito 0.2%. En contra, la reducción en el faene en sus frigoríficos (no lo dice, pero esto tuvo que ver con la decisión de gobierno anterior de cercenarle su participación en la Cuota Hilton)

iNDICXES FINANCIEROS 2 SEMESTRE 2023.jpg Más liquida, más solvente y más ágil

Mas interesante que esto es lo ocurrido con sus índices, que reflejan más profundamente la estrategia a futuro de la compañía. Reforzó su solvencia, incrementó la liquidez y redujo la inmovilización del capital. Una Mejora en todos los índices, que la situarían mejor preparada para lo que está por venir.

PATA balance diciembre 2023 2do trimestre.pdf Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, balance semestral a diciembre de 2023

El futuro

El principal problema que enfrentamos todos es que no sabemos si la política del nuevo gobierno será exitosa -i.e.la inflación cayendo a menos del 4% anual en 2015 y el PBI creciendo arriba del 5%-, si fracasará -que la inflación no baje del 5% mensual y el PBI no crezca a más del 2% anual- o si solo nos conducirá por alguno de los caminos intermedios que tantas veces transitamos. Aquí es donde está el quid de la cuestión: optimista o pesimista, ningún inversor ni empresario puede descartar ni dejar de estar preparado para que suceda lo opuesto a lo que espera

Que 2024 va a ser en lo económico un “mal año” para los argentinos no lo discute nadie. De hecho, fue el propio presidente quien habló de un proceso de estanflación para los primeros meses de su gestión -aunque lamentablemente no nos dijo cuantos meses, aseguró que eliminaría la inflación a más tardar entre junio y diciembre del año que viene-. Así que no esperemos que PATA, ni ninguna otra cotizante local, repita los números del año pasado.

No es la primera vez que la Argentina cae en una gran recesión, por lo que lo que pasará -seremos más pobres y ganar dinero va a ser muy difícil- y lo que debemos hacer, ya lo conocemos. Por encima de todo, cuidar el capital de trabajo y controlar férreamente la estructura de costos fijos. En el caso de las empresas agrego: preservando la imagen de la sociedad e incentivando la fidelización de los clientes que como vimos, PATA tiene los instrumentos y ha sabido manejar en el pasado. De hecho, si bien la empresa no nos dice mucho, aun reconociendo que espera una caída en el consumo y después de abrir dos locales el mes pasado, anuncio que este año apunta a inaugurar otros 4.

Es cierto que esto no es para todos, pero como aprendimos durante la hiper o la crisis 2001, las grandes recesiones son también el mejor momento para invertir y crecer económicamente y para las empresas ganar “market share”. Pero para esto hay que tener “espalda”. La reducción de su deuda dolarizada, la reactivación del “master plan” y la línea de crédito con el Rabobank -que genera la envidia de cualquier empresa argentina-, sugiere que en este sentido PATA no esta tan mal encaminada… claro que todo depende de las oportunidades que se le presenten y cuánto tiempo tome la Argentina en salir del pozo.