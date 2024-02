¿Cómo recuperar la motivación en el trabajo?

La "desmotivación", podemos pensarla como "la falta o pérdida de motivos", la pregunta es: ¿por qué me siento desmotivado/a? Esa es la punta del ovillo para ir hacia el real cambio. Las personas tienden a justificar el síntoma en la superficie y se quedan durante largos períodos sin actuar, hasta que síntomas más contundentes se hacen presentes en los aspectos psico-físico-emocionales: "Es que me pagan bien, y si dejo el trabajo, pierdo la antigüedad", "me maltratan y me explotan, pero tengo home office y manejo mis horarios", etc.