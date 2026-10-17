Cómo un libro infantil de 1969 generó una fortuna de 80 millones de dólares

Eric Carle convirtió una historia sobre una oruga en un fenómeno mundial que vendió decenas de millones de ejemplares y sostuvo un patrimonio impensado.

Un clásico de la literatura infantil se volvió un fenómeno editorial que sigue vigente más de medio siglo después.

Eric Carle llegó a Estados Unidos con tan solo u$s40 en el bolsillo y terminó construyendo una de las carreras más exitosas de la literatura infantil. Su mayor logro fue "La oruga muy hambrienta", publicado en 1969 y convertido con el tiempo en un clásico mundial que generó una fortuna .

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Antes de vender los derechos de su franquicia a Random House, Carle recibía u$s8 millones anuales en regalías por sus libros. Al momento de su muerte, en 2021, su patrimonio estaba estimado en al menos u$s80 millones .

Eric Carle nació en Syracuse, Nueva York, en 1929, pero pasó parte de su infancia y adolescencia en Alemania. La Segunda Guerra Mundial marcó a su familia, su padre fue reclutado por el ejército alemán y regresó del cautiverio en condiciones físicas extremas, mientras que el propio Carle, todavía adolescente, fue obligado a cavar trincheras en la Línea Sigfrido.

Eric Carle llegó a Estados Unidos con apenas u$s40 y terminó cobrando millones de dólares por año en regalías.

Después de graduarse en la Academia de Bellas Artes de Stuttgart, regresó a Estados Unidos con u$s40 . Su talento como ilustrador le permitió conseguir trabajo en "The New York Times". Más tarde pasó por el ejército estadounidense y, tras regresar a Nueva York, se dedicó a la publicidad.

Una ilustración de una langosta cambió su carrera, el escritor Bill Martin Jr. vio ese trabajo y le propuso ilustrar "Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves?" , publicado en 1967. El libro se transformó en un éxito y, dos años después, Carle decidió crear su propia historia.

La idea nació a partir del agujero que una perforadora hacía sobre una pila de papeles. El concepto original giraba alrededor de un gusano, pero su editora sugirió cambiarlo por una oruga. Así nació "La oruga muy hambrienta".

El libro se publicó el 3 de junio de 1969 y terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional. A lo largo de su carrera, Carle escribió o ilustró unos 70 libros y vendió alrededor de 170 millones de ejemplares en todo el mundo.

"La oruga muy hambrienta" superó los 38 millones de ejemplares vendidos y fue traducida a 58 idiomas. Gentileza - Motoko Inoue

El acuerdo millonario con Random House que selló el imperio de Eric Carle

"La oruga muy hambrienta" fue la obra que definió la carrera de Carle. Sus ilustraciones estaban hechas con papeles pintados a mano, recortados y superpuestos en forma de collage. Además, las páginas tenían distintos tamaños y agujeros que simulaban el recorrido de la oruga por los alimentos.

Ese formato hizo que la impresión fuera muy compleja y obligó a buscar una imprenta capaz de producirlo correctamente en Japón. Con los años, el libro superó los 38 millones de ejemplares vendidos y fue traducido a 58 idiomas.

El éxito también se extendió al resto de su obra, ya que sus libros continuaron vendiéndose a un ritmo de un millón de ejemplares por año y generaron millones de dólares en ingresos. A fines de 2019, Carle vendió los derechos de su franquicia Caterpillar a Random House Books.

El monto nunca se hizo público, aunque la operación fue considerada de gran valor por el alcance internacional de la marca. Hasta ese momento, el autor obtenía u$s8 millones por año en regalías derivadas de sus libros. Cuando murió en 2021, a los 91 años, su fortuna era estimada en u$s80 millones.

El éxito de sus libros llevó a Carle a construir una fortuna estimada en al menos u$s80 millones. Magnific

¿Cuántos millones de dólares genera La oruga muy hambrienta por minuto?

Si bien no se puede calcular cuánto dinero genera específicamente "La oruga muy hambrienta" por minuto, la información disponible indica que se vende aproximadamente un ejemplar por minuto. Pero par dimensionar el éxito, si se pueden tener en cuenta los números acumulados: